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"عبدالوهاب الحربي" أفضل مدرب "فئات سنية" في آسيا

حقق المدرب الوطني السعودي عبدالوهاب الحربي، جائزة أفضل مدرب للفئات السنية في قارة آسيا 2019، وذلك خلال احتفال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بنجوم نخبة المستقبل، اليوم، في كوالالمبور.

ونجح الحربي في قيادة المنتخب السعودي للناشئين مجددًا إلى نهائيات كأس آسيا 2020؛ ليؤكد تميزه مع الأخضر من بطولة لأخرى.

وحقق المدرب لقب دورة ودية في دبي، قبل أن يحصد بطولة غرب آسيا بالأردن، ليلحقها ببطاقة العبور إلى النهائيات الآسيوية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"عبدالوهاب الحربي" أفضل مدرب "فئات سنية" في آسيا
سبق

حقق المدرب الوطني السعودي عبدالوهاب الحربي، جائزة أفضل مدرب للفئات السنية في قارة آسيا 2019، وذلك خلال احتفال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بنجوم نخبة المستقبل، اليوم، في كوالالمبور.

ونجح الحربي في قيادة المنتخب السعودي للناشئين مجددًا إلى نهائيات كأس آسيا 2020؛ ليؤكد تميزه مع الأخضر من بطولة لأخرى.

وحقق المدرب لقب دورة ودية في دبي، قبل أن يحصد بطولة غرب آسيا بالأردن، ليلحقها ببطاقة العبور إلى النهائيات الآسيوية.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
06:22 PM

"عبدالوهاب الحربي" أفضل مدرب "فئات سنية" في آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق المدرب الوطني السعودي عبدالوهاب الحربي، جائزة أفضل مدرب للفئات السنية في قارة آسيا 2019، وذلك خلال احتفال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بنجوم نخبة المستقبل، اليوم، في كوالالمبور.

ونجح الحربي في قيادة المنتخب السعودي للناشئين مجددًا إلى نهائيات كأس آسيا 2020؛ ليؤكد تميزه مع الأخضر من بطولة لأخرى.

وحقق المدرب لقب دورة ودية في دبي، قبل أن يحصد بطولة غرب آسيا بالأردن، ليلحقها ببطاقة العبور إلى النهائيات الآسيوية.

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