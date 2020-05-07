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جدة.. إغلاق 4 مطاعم و5 محال سوبر ماركت احترازًا خمسة أيام

مع تطهيرها وتعقيمها والتخلص من الأغذية المعروضة بداخلها

علمت "سبق" أن الجهات المختصة بجدة أغلقت 5 محال سوبر ماركت و4 مطاعم؛ وذلك بعد إيعاز من الجهات الصحية. وتضمن الإجراء المطلوب اتخاذه إغلاق الموقع احترازيًّا لمدة لا تقل عن خمسة أيام، ثم القيام بأعمال التنظيف والتطهير والتعقيم خلال فترة الإغلاق، والتخلص من جميع الأغذية المعروضة داخل المحل، المعرضة للفساد، أو المكشوفة، أو المحضرة داخل المحل، وتعقيم مقار السكن بمشاركة من اللجنة ومندوبي البلدية.

وبعد انتهاء فترة الغلق الاحترازي، التي لا تقل عن خمسة أيام، يمكن إعادة فتح المحال، ومزاولة النشاط، مع أخذ التعهد اللازم على صاحب كل منشأة بعدم مزاولة العاملين المخالطين المطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي العمل في المنشأة.


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جدة.. إغلاق 4 مطاعم و5 محال سوبر ماركت احترازًا خمسة أيام
سبق

علمت "سبق" أن الجهات المختصة بجدة أغلقت 5 محال سوبر ماركت و4 مطاعم؛ وذلك بعد إيعاز من الجهات الصحية. وتضمن الإجراء المطلوب اتخاذه إغلاق الموقع احترازيًّا لمدة لا تقل عن خمسة أيام، ثم القيام بأعمال التنظيف والتطهير والتعقيم خلال فترة الإغلاق، والتخلص من جميع الأغذية المعروضة داخل المحل، المعرضة للفساد، أو المكشوفة، أو المحضرة داخل المحل، وتعقيم مقار السكن بمشاركة من اللجنة ومندوبي البلدية.

وبعد انتهاء فترة الغلق الاحترازي، التي لا تقل عن خمسة أيام، يمكن إعادة فتح المحال، ومزاولة النشاط، مع أخذ التعهد اللازم على صاحب كل منشأة بعدم مزاولة العاملين المخالطين المطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي العمل في المنشأة.


07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
02:01 AM

جدة.. إغلاق 4 مطاعم و5 محال سوبر ماركت احترازًا خمسة أيام

مع تطهيرها وتعقيمها والتخلص من الأغذية المعروضة بداخلها

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
8
16,923

علمت "سبق" أن الجهات المختصة بجدة أغلقت 5 محال سوبر ماركت و4 مطاعم؛ وذلك بعد إيعاز من الجهات الصحية. وتضمن الإجراء المطلوب اتخاذه إغلاق الموقع احترازيًّا لمدة لا تقل عن خمسة أيام، ثم القيام بأعمال التنظيف والتطهير والتعقيم خلال فترة الإغلاق، والتخلص من جميع الأغذية المعروضة داخل المحل، المعرضة للفساد، أو المكشوفة، أو المحضرة داخل المحل، وتعقيم مقار السكن بمشاركة من اللجنة ومندوبي البلدية.

وبعد انتهاء فترة الغلق الاحترازي، التي لا تقل عن خمسة أيام، يمكن إعادة فتح المحال، ومزاولة النشاط، مع أخذ التعهد اللازم على صاحب كل منشأة بعدم مزاولة العاملين المخالطين المطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي العمل في المنشأة.


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