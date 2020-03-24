النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ترامب يعلن نتائج فحص "كورونا" لزوجته ميلانيا: سلبية

الرئيس الأمريكي ونائبه كانا قد خضعا لنفس الفحص

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الاثنين، أن نتائج الفحص أثبتت عدم إصابة زوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، بفيروس كورونا.

وردّ ترامب على سؤال للصحفيين في البيت الأبيض عما إذا كانت خضعت ميلانيا لاختبار الكشف عن الفيروس قائلًا: "نعم إنها على ما يرام.. والنتيجة سلبية".

ووفق "سكاي نيوز" كان ترامب ونائبه "مايك بنس"، قد خَضَعا لاختبار الكشف عن الفيروس وكانت النتيجة سلبية أيضًا.

ويأتي ذلك بعد إعلان رابطة مراسلي البيت الأبيض، الاثنين، أن من المشتبه إصابة أحد أعضائها بفيروس كورونا؛ مما يثير تساؤلات بشأن الإفادات الصحفية اليومية التي تجمع عشرات الصحفيين ومسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب في غرفة واحدة.

لم تكشف الرابطة عن اسم المراسل؛ لكنها قالت إنها على اتصال بطبيب البيت الأبيض والمؤسسة الصحفية التي ينتمي إليها المراسل.

وذكرت الرابطة، في البيان: "تم إبلاغنا أن أحد زملائنا يُشتبه في إصابته بفيروس كورونا، وهذا الشخص زار البيت الأبيض في 9 و11 و16 و18 مارس".

وأضاف البيان: "ندعو كل الصحفيين الذين كانوا في البيت الأبيض في تلك الفترة إلى مراجعة التعليمات الخاصة بحماية الصحة والتشاور مع أطبائهم واتخاذ الإجراءات المناسبة".

دونالد ترامب فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
ترامب يعلن نتائج فحص "كورونا" لزوجته ميلانيا: سلبية
سبق

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الاثنين، أن نتائج الفحص أثبتت عدم إصابة زوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، بفيروس كورونا.

وردّ ترامب على سؤال للصحفيين في البيت الأبيض عما إذا كانت خضعت ميلانيا لاختبار الكشف عن الفيروس قائلًا: "نعم إنها على ما يرام.. والنتيجة سلبية".

ووفق "سكاي نيوز" كان ترامب ونائبه "مايك بنس"، قد خَضَعا لاختبار الكشف عن الفيروس وكانت النتيجة سلبية أيضًا.

ويأتي ذلك بعد إعلان رابطة مراسلي البيت الأبيض، الاثنين، أن من المشتبه إصابة أحد أعضائها بفيروس كورونا؛ مما يثير تساؤلات بشأن الإفادات الصحفية اليومية التي تجمع عشرات الصحفيين ومسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب في غرفة واحدة.

لم تكشف الرابطة عن اسم المراسل؛ لكنها قالت إنها على اتصال بطبيب البيت الأبيض والمؤسسة الصحفية التي ينتمي إليها المراسل.

وذكرت الرابطة، في البيان: "تم إبلاغنا أن أحد زملائنا يُشتبه في إصابته بفيروس كورونا، وهذا الشخص زار البيت الأبيض في 9 و11 و16 و18 مارس".

وأضاف البيان: "ندعو كل الصحفيين الذين كانوا في البيت الأبيض في تلك الفترة إلى مراجعة التعليمات الخاصة بحماية الصحة والتشاور مع أطبائهم واتخاذ الإجراءات المناسبة".

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
08:28 AM

ترامب يعلن نتائج فحص "كورونا" لزوجته ميلانيا: سلبية

الرئيس الأمريكي ونائبه كانا قد خضعا لنفس الفحص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,381

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الاثنين، أن نتائج الفحص أثبتت عدم إصابة زوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، بفيروس كورونا.

وردّ ترامب على سؤال للصحفيين في البيت الأبيض عما إذا كانت خضعت ميلانيا لاختبار الكشف عن الفيروس قائلًا: "نعم إنها على ما يرام.. والنتيجة سلبية".

ووفق "سكاي نيوز" كان ترامب ونائبه "مايك بنس"، قد خَضَعا لاختبار الكشف عن الفيروس وكانت النتيجة سلبية أيضًا.

ويأتي ذلك بعد إعلان رابطة مراسلي البيت الأبيض، الاثنين، أن من المشتبه إصابة أحد أعضائها بفيروس كورونا؛ مما يثير تساؤلات بشأن الإفادات الصحفية اليومية التي تجمع عشرات الصحفيين ومسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب في غرفة واحدة.

لم تكشف الرابطة عن اسم المراسل؛ لكنها قالت إنها على اتصال بطبيب البيت الأبيض والمؤسسة الصحفية التي ينتمي إليها المراسل.

وذكرت الرابطة، في البيان: "تم إبلاغنا أن أحد زملائنا يُشتبه في إصابته بفيروس كورونا، وهذا الشخص زار البيت الأبيض في 9 و11 و16 و18 مارس".

وأضاف البيان: "ندعو كل الصحفيين الذين كانوا في البيت الأبيض في تلك الفترة إلى مراجعة التعليمات الخاصة بحماية الصحة والتشاور مع أطبائهم واتخاذ الإجراءات المناسبة".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,559
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,203
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,031
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,575

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة