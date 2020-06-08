النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المملكة تواصل تقديم المساعدات الإغاثية للنازحين من الأمطار بعدن

ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة الذي يوزع التمور على الأسر المحتاجة بكابول الأفغانية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم المساعدات الإغاثية للنازحين والمتضررين من السيول والأمطار بعدن، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

يأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق ووقوفه معهم في مختلف الأزمات والمحن.

وفي هذا الاطار فقد جرى أمس توزيع 110 سلال غذائية، تزن 8 أطنان و140كيلو غرامًا، استفاد منها 660 فردًا، بمنطقة رأس عباس في مديرية البريقة بمحافظة عدن.

وقال منسق الإغاثة العاجلة بمكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن عبدالله الطيار إن توزيع المواد الغذائية يأتي ضمن إسهامات المركز في إغاثة الشعب اليمني لاسيما المتضررين من الأمطار والسيول في تجمعات النازحين.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة المهاجرين والعائدين في أفغانستان بتوزيع التمور في ولاية كابل، وذلك في إطار مشروع توزيع 150 طنًا من التمور مقدمة من حكومة المملكة لجمهورية أفغانستان الإسلامية.

ووزع فريق المركز أمس، 1,890 كرتونًا من التمور استفاد منها 11,340 فردًا، بواقع 1,890 أسرة متضررة وفقيرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المملكة تواصل تقديم المساعدات الإغاثية للنازحين من الأمطار بعدن
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم المساعدات الإغاثية للنازحين والمتضررين من السيول والأمطار بعدن، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

يأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق ووقوفه معهم في مختلف الأزمات والمحن.

وفي هذا الاطار فقد جرى أمس توزيع 110 سلال غذائية، تزن 8 أطنان و140كيلو غرامًا، استفاد منها 660 فردًا، بمنطقة رأس عباس في مديرية البريقة بمحافظة عدن.

وقال منسق الإغاثة العاجلة بمكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن عبدالله الطيار إن توزيع المواد الغذائية يأتي ضمن إسهامات المركز في إغاثة الشعب اليمني لاسيما المتضررين من الأمطار والسيول في تجمعات النازحين.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة المهاجرين والعائدين في أفغانستان بتوزيع التمور في ولاية كابل، وذلك في إطار مشروع توزيع 150 طنًا من التمور مقدمة من حكومة المملكة لجمهورية أفغانستان الإسلامية.

ووزع فريق المركز أمس، 1,890 كرتونًا من التمور استفاد منها 11,340 فردًا، بواقع 1,890 أسرة متضررة وفقيرة.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
04:52 PM

المملكة تواصل تقديم المساعدات الإغاثية للنازحين من الأمطار بعدن

ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة الذي يوزع التمور على الأسر المحتاجة بكابول الأفغانية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
728

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم المساعدات الإغاثية للنازحين والمتضررين من السيول والأمطار بعدن، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

يأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق ووقوفه معهم في مختلف الأزمات والمحن.

وفي هذا الاطار فقد جرى أمس توزيع 110 سلال غذائية، تزن 8 أطنان و140كيلو غرامًا، استفاد منها 660 فردًا، بمنطقة رأس عباس في مديرية البريقة بمحافظة عدن.

وقال منسق الإغاثة العاجلة بمكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن عبدالله الطيار إن توزيع المواد الغذائية يأتي ضمن إسهامات المركز في إغاثة الشعب اليمني لاسيما المتضررين من الأمطار والسيول في تجمعات النازحين.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة المهاجرين والعائدين في أفغانستان بتوزيع التمور في ولاية كابل، وذلك في إطار مشروع توزيع 150 طنًا من التمور مقدمة من حكومة المملكة لجمهورية أفغانستان الإسلامية.

ووزع فريق المركز أمس، 1,890 كرتونًا من التمور استفاد منها 11,340 فردًا، بواقع 1,890 أسرة متضررة وفقيرة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,933
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,435
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,399
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,010

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني
السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

علي آل شرمة
لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

ماجد الجوهري
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

ماجد البريكان
ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

سالم الدلبحي
أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة