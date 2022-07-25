ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء اليابان
عبّر عن تعازيه للمتوفين في حريق كيودو متمنياً للمصابين الشفاء
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيًا اليوم برئيس وزراء اليابان السيد شينزو آبي. وعبر ولي العهد خلال الاتصال عن تعزيته لرئيس الوزراء الياباني ولأسر المتوفين إثر الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل. كما جرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء اليابان
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2019-07-23
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيًا اليوم برئيس وزراء اليابان السيد شينزو آبي. وعبر ولي العهد خلال الاتصال عن تعزيته لرئيس الوزراء الياباني ولأسر المتوفين إثر الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل. كما جرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
06:08 PM
ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء اليابان
عبّر عن تعازيه للمتوفين في حريق كيودو متمنياً للمصابين الشفاء
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيًا اليوم برئيس وزراء اليابان السيد شينزو آبي. وعبر ولي العهد خلال الاتصال عن تعزيته لرئيس الوزراء الياباني ولأسر المتوفين إثر الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل. كما جرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.