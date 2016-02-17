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"العقارية".. شريك استراتيجي لمنتدى "مستقبل العقار"

إيمانًا بأهمية رفع كفاءة القطاع وتشجيع الاستثمار فيه

أعلنت الشركة العقارية السعودية عن مشاركتها كشريك استراتيجي في منتدى "مستقبل العقار"، الذي يقام تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال الفترة من 23 إلى 24 فبراير 2022م.

ويقام المنتدى بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والعالميين، وعدد من المنظمات والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة في قطاع التطوير العقاري والإسكان والمدن الذكية.

ويهدف المنتدى إلى تمكين أقطاب صنّاع العقار محلياً ودولياً من اللقاء والتواصل تحت سقف واحد وتبادل التجارب والمعلومات ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع العقـاري، كما أنه يأتي داعمًا مهمّـاً لمنظومة الاقتصاد بشكل عام والقطـاع العقاري بشكل خاص باعتباره محركًا رئيساً لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، ويساهم في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية في المنشآت العقارية.

وتعليقاً على المشاركة في المنتدى؛ قال الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية إبراهيم من محمد العلوان: حرصنا في المشاركة في هذا المنتدى العالمي الذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع العقاري في المملكة باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني وحرصها على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

جديرٌ بالذكر أن منتدى "مستقبل العقار" يستند إلى عشرة محاور استراتيجية تغطي جوانب القطاع العقاري كافة بالمملكة، ويتضمن تنظيم ورش عمل متنوعة وإقامة معرض عقاري مصاحب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العقارية".. شريك استراتيجي لمنتدى "مستقبل العقار"
سبق

أعلنت الشركة العقارية السعودية عن مشاركتها كشريك استراتيجي في منتدى "مستقبل العقار"، الذي يقام تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال الفترة من 23 إلى 24 فبراير 2022م.

ويقام المنتدى بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والعالميين، وعدد من المنظمات والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة في قطاع التطوير العقاري والإسكان والمدن الذكية.

ويهدف المنتدى إلى تمكين أقطاب صنّاع العقار محلياً ودولياً من اللقاء والتواصل تحت سقف واحد وتبادل التجارب والمعلومات ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع العقـاري، كما أنه يأتي داعمًا مهمّـاً لمنظومة الاقتصاد بشكل عام والقطـاع العقاري بشكل خاص باعتباره محركًا رئيساً لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، ويساهم في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية في المنشآت العقارية.

وتعليقاً على المشاركة في المنتدى؛ قال الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية إبراهيم من محمد العلوان: حرصنا في المشاركة في هذا المنتدى العالمي الذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع العقاري في المملكة باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني وحرصها على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

جديرٌ بالذكر أن منتدى "مستقبل العقار" يستند إلى عشرة محاور استراتيجية تغطي جوانب القطاع العقاري كافة بالمملكة، ويتضمن تنظيم ورش عمل متنوعة وإقامة معرض عقاري مصاحب.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
04:09 PM
اخر تعديل
17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
07:29 PM

"العقارية".. شريك استراتيجي لمنتدى "مستقبل العقار"

إيمانًا بأهمية رفع كفاءة القطاع وتشجيع الاستثمار فيه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الشركة العقارية السعودية عن مشاركتها كشريك استراتيجي في منتدى "مستقبل العقار"، الذي يقام تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال الفترة من 23 إلى 24 فبراير 2022م.

ويقام المنتدى بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والعالميين، وعدد من المنظمات والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة في قطاع التطوير العقاري والإسكان والمدن الذكية.

ويهدف المنتدى إلى تمكين أقطاب صنّاع العقار محلياً ودولياً من اللقاء والتواصل تحت سقف واحد وتبادل التجارب والمعلومات ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع العقـاري، كما أنه يأتي داعمًا مهمّـاً لمنظومة الاقتصاد بشكل عام والقطـاع العقاري بشكل خاص باعتباره محركًا رئيساً لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، ويساهم في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية في المنشآت العقارية.

وتعليقاً على المشاركة في المنتدى؛ قال الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية إبراهيم من محمد العلوان: حرصنا في المشاركة في هذا المنتدى العالمي الذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع العقاري في المملكة باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني وحرصها على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

جديرٌ بالذكر أن منتدى "مستقبل العقار" يستند إلى عشرة محاور استراتيجية تغطي جوانب القطاع العقاري كافة بالمملكة، ويتضمن تنظيم ورش عمل متنوعة وإقامة معرض عقاري مصاحب.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
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