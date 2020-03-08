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رسمياً.. مباراتا الشباب والاتحاد في "العربية" بدون جمهور

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم إقامة مباريات نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2020 بدون حضور جماهيري.

جاء ذلك من خلال خطاب موجه للأندية الأربعة وبسبب مواجهة فيروس كورونا.

وسيخوض نصف النهائي الشباب أمام الاتحاد يوم الاثنين 16 مارس في الرياض على أن يتواجها إياباً في جدة يوم الخامس من شهر إبريل المقبل.

فيما سيجمع نصف النهائي الثاني الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي، حيث سبق لهما خوض مباراة الذهاب والتي كسبها الفريق المصري بهدف نظيف وسيلعبان مباراة الإياب يوم الأحد المقبل 15 مارس.

الاتحاد العربي لكرة القدم بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال الاتحاد الشباب فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسمياً.. مباراتا الشباب والاتحاد في "العربية" بدون جمهور
سبق

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم إقامة مباريات نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2020 بدون حضور جماهيري.

جاء ذلك من خلال خطاب موجه للأندية الأربعة وبسبب مواجهة فيروس كورونا.

وسيخوض نصف النهائي الشباب أمام الاتحاد يوم الاثنين 16 مارس في الرياض على أن يتواجها إياباً في جدة يوم الخامس من شهر إبريل المقبل.

فيما سيجمع نصف النهائي الثاني الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي، حيث سبق لهما خوض مباراة الذهاب والتي كسبها الفريق المصري بهدف نظيف وسيلعبان مباراة الإياب يوم الأحد المقبل 15 مارس.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
09:56 PM

رسمياً.. مباراتا الشباب والاتحاد في "العربية" بدون جمهور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,384

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم إقامة مباريات نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2020 بدون حضور جماهيري.

جاء ذلك من خلال خطاب موجه للأندية الأربعة وبسبب مواجهة فيروس كورونا.

وسيخوض نصف النهائي الشباب أمام الاتحاد يوم الاثنين 16 مارس في الرياض على أن يتواجها إياباً في جدة يوم الخامس من شهر إبريل المقبل.

فيما سيجمع نصف النهائي الثاني الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي، حيث سبق لهما خوض مباراة الذهاب والتي كسبها الفريق المصري بهدف نظيف وسيلعبان مباراة الإياب يوم الأحد المقبل 15 مارس.

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