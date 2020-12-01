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​بنتيجة 73 .. الأخضر السعودي لكرة السلة يسقط القطري

اقترب من التأهل لأمم آسيا 2021

كسب المنتخب السعودي الأول لكرة السلة، الاثنين، نظيره المنتخب القطري بنتيجة 73 مقابل 67 في النافذة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم آسيا 2021.


ويحتل أخضر السلة المركز الثاني في المجموعة الرابعة وباتت فرصته في التأهل كبيرة، سواءً بصورة مباشرة أو ضمن أفضل الثوالث في التصفيات المؤهلة إلى النهائيات في الصين.


وسبق لأخضر السلة أن فاز على المنتخب القطري ضمن المجموعة الرابعة بنتيجة 68ـ57، في اللقاء الذي جمعهما فبراير الماضي على صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.


ويواجه المنتخب السعودي نظيره السوري في الجولة المقبلة، حيث يتأهل أول اثنين من كل مجموعة وأصحاب المركز الثالث في جميع المجموعات الست، ويتأهل أفضل أربعة منتخبات لبطولة آسيا التي ستشهد وجود أفضل 16 منتخبًا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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​بنتيجة 73 .. الأخضر السعودي لكرة السلة يسقط القطري
سبق

كسب المنتخب السعودي الأول لكرة السلة، الاثنين، نظيره المنتخب القطري بنتيجة 73 مقابل 67 في النافذة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم آسيا 2021.


ويحتل أخضر السلة المركز الثاني في المجموعة الرابعة وباتت فرصته في التأهل كبيرة، سواءً بصورة مباشرة أو ضمن أفضل الثوالث في التصفيات المؤهلة إلى النهائيات في الصين.


وسبق لأخضر السلة أن فاز على المنتخب القطري ضمن المجموعة الرابعة بنتيجة 68ـ57، في اللقاء الذي جمعهما فبراير الماضي على صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.


ويواجه المنتخب السعودي نظيره السوري في الجولة المقبلة، حيث يتأهل أول اثنين من كل مجموعة وأصحاب المركز الثالث في جميع المجموعات الست، ويتأهل أفضل أربعة منتخبات لبطولة آسيا التي ستشهد وجود أفضل 16 منتخبًا.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
12:31 AM

​بنتيجة 73 .. الأخضر السعودي لكرة السلة يسقط القطري

اقترب من التأهل لأمم آسيا 2021

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كسب المنتخب السعودي الأول لكرة السلة، الاثنين، نظيره المنتخب القطري بنتيجة 73 مقابل 67 في النافذة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم آسيا 2021.


ويحتل أخضر السلة المركز الثاني في المجموعة الرابعة وباتت فرصته في التأهل كبيرة، سواءً بصورة مباشرة أو ضمن أفضل الثوالث في التصفيات المؤهلة إلى النهائيات في الصين.


وسبق لأخضر السلة أن فاز على المنتخب القطري ضمن المجموعة الرابعة بنتيجة 68ـ57، في اللقاء الذي جمعهما فبراير الماضي على صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.


ويواجه المنتخب السعودي نظيره السوري في الجولة المقبلة، حيث يتأهل أول اثنين من كل مجموعة وأصحاب المركز الثالث في جميع المجموعات الست، ويتأهل أفضل أربعة منتخبات لبطولة آسيا التي ستشهد وجود أفضل 16 منتخبًا.

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