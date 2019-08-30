"آل طالع" وكيلًا لأمين المدينة للخدمات

أصدر أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري، قرارًا بتكليف عبدالله بن محمد بن يحيى آل طالع وكيلًا للأمين للخدمات.

يشار إلى أن "آل طالع" كان يشغل منصب المدير العام للبلديات الفرعية بمنطقة المدينة المنورة.