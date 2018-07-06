عودة شاعر القلطة المعروف حبيب العازمي إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية

نجله لـ"سبق": الفحوصات الأولية مطمئنة

عاد إلى أرض الوطن شاعر القلطة المعروف حبيب العازمي بعد رحلة علاجية خارجية أجرى خلالها العديد من الفحوصات الطبية اللازمة.

وطمأن فيصل حبيب العازمي عبر "سبق" الجميع على صحة والده، وقال: إن نتيجة الفحوصات الطبية الأولية جيدة ولله الحمد، مشيرًا إلى أن والده وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز بعد رحلته العلاجية الخارجية.

وقال: لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل شخص سأل أو تواصل معي للاطمئنان على صحة والدي، وأيضًا أعتذر من أي شخص لم أستطِع الرد عليه على هاتفه أو على حسابه الشخصي بـ"تويتر" ووسائل التواصل.

فيما تفاعل عدد من متابعي ومحبِّي الشاعر المعروف حبيب العازمي مع خبر عودته إلى أرض الوطن، مظهرين عبارات المحبة والود والتقدير، وسط دعواتهم له بالصحة والعافية.