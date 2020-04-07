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بالصور.. شرطة محافظة صبيا تشنّ حملة للقبض على مخالفي الدراجات النارية

أسفرت عن ضبط 148 دراجة

نفذت شرطة محافظة صبيا بمساندة الدوريات الأمنية بالمحافظة، حملة ميدانية شاملة استهدفت مخالفي الدراجات النارية، وذلك بناء على توجيهات محافظ صبيا المكلف إبراهيم بن مديني عتودي، وبإشراف مباشر من مدير شرطة صبيا العقيد حوذان بن حسن الجابري؛ حرصًا على سلامة مرتادي الطرقات، وسلامة مستخدمي تلك الدراجات المخالفة.

وأسفرت الحملة الشاملة عن ضبط أكثر من 148 دراجة نارية في المحافظة؛ حيث تأتي امتدادًا لحملات سابقة نفذتها الجهات الأمنية في المحافظة، بتوجيه ومتابعة من محافظ صبيا المكلف، بهدف القضاء على هذه الظاهرة السلبية.

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بالصور.. شرطة محافظة صبيا تشنّ حملة للقبض على مخالفي الدراجات النارية
سبق

نفذت شرطة محافظة صبيا بمساندة الدوريات الأمنية بالمحافظة، حملة ميدانية شاملة استهدفت مخالفي الدراجات النارية، وذلك بناء على توجيهات محافظ صبيا المكلف إبراهيم بن مديني عتودي، وبإشراف مباشر من مدير شرطة صبيا العقيد حوذان بن حسن الجابري؛ حرصًا على سلامة مرتادي الطرقات، وسلامة مستخدمي تلك الدراجات المخالفة.

وأسفرت الحملة الشاملة عن ضبط أكثر من 148 دراجة نارية في المحافظة؛ حيث تأتي امتدادًا لحملات سابقة نفذتها الجهات الأمنية في المحافظة، بتوجيه ومتابعة من محافظ صبيا المكلف، بهدف القضاء على هذه الظاهرة السلبية.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
07:27 PM

بالصور.. شرطة محافظة صبيا تشنّ حملة للقبض على مخالفي الدراجات النارية

أسفرت عن ضبط 148 دراجة

A A A
محمد المواسي - جازان
4
1,898

نفذت شرطة محافظة صبيا بمساندة الدوريات الأمنية بالمحافظة، حملة ميدانية شاملة استهدفت مخالفي الدراجات النارية، وذلك بناء على توجيهات محافظ صبيا المكلف إبراهيم بن مديني عتودي، وبإشراف مباشر من مدير شرطة صبيا العقيد حوذان بن حسن الجابري؛ حرصًا على سلامة مرتادي الطرقات، وسلامة مستخدمي تلك الدراجات المخالفة.

وأسفرت الحملة الشاملة عن ضبط أكثر من 148 دراجة نارية في المحافظة؛ حيث تأتي امتدادًا لحملات سابقة نفذتها الجهات الأمنية في المحافظة، بتوجيه ومتابعة من محافظ صبيا المكلف، بهدف القضاء على هذه الظاهرة السلبية.

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