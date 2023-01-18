"طريف وحائل" تسجلان 5 درجات مئوية صباح اليوم .. الأبرد
المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات: تلتهما تبوك وعقبهما جاءت سكاكا
سجّلت مدينتا طريف وحائل، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (5) درجات مئوية.
وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن تبوك تَلَتهما في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجّلت 5.5 درجة مئوية وعقبتهما سكاكا مسجّلة 6 درجات مئوية.
طريف
حائل
الأرصاد
"طريف وحائل" تسجلان 5 درجات مئوية صباح اليوم .. الأبرد
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-01-18
سجّلت مدينتا طريف وحائل، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (5) درجات مئوية.
وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن تبوك تَلَتهما في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجّلت 5.5 درجة مئوية وعقبتهما سكاكا مسجّلة 6 درجات مئوية.
18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
11:06 AM
"طريف وحائل" تسجلان 5 درجات مئوية صباح اليوم .. الأبرد
المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات: تلتهما تبوك وعقبهما جاءت سكاكا
سجّلت مدينتا طريف وحائل، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (5) درجات مئوية.
وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن تبوك تَلَتهما في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجّلت 5.5 درجة مئوية وعقبتهما سكاكا مسجّلة 6 درجات مئوية.