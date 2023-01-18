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"طريف وحائل" تسجلان 5 درجات مئوية صباح اليوم .. الأبرد

المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات: تلتهما تبوك وعقبهما جاءت سكاكا

سجّلت مدينتا طريف وحائل، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (5) درجات مئوية.

وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن تبوك تَلَتهما في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجّلت 5.5 درجة مئوية وعقبتهما سكاكا مسجّلة 6 درجات مئوية.

طريف حائل الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"طريف وحائل" تسجلان 5 درجات مئوية صباح اليوم .. الأبرد
سبق

سجّلت مدينتا طريف وحائل، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (5) درجات مئوية.

وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن تبوك تَلَتهما في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجّلت 5.5 درجة مئوية وعقبتهما سكاكا مسجّلة 6 درجات مئوية.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
11:06 AM

"طريف وحائل" تسجلان 5 درجات مئوية صباح اليوم .. الأبرد

المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات: تلتهما تبوك وعقبهما جاءت سكاكا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت مدينتا طريف وحائل، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (5) درجات مئوية.

وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن تبوك تَلَتهما في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجّلت 5.5 درجة مئوية وعقبتهما سكاكا مسجّلة 6 درجات مئوية.

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