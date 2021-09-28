النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 50 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 53 خلال الـ24 ساعة الماضية

مجلس إدارة جمعية عناية الصحية يعقد اجتماعه الرابع عشر في دورته الرابعة

أشاد بالإنجازات النوعية التي تحققت في النصف الأول من الخطة التشغيلية ٢٠٢١م

عقد مجلس إدارة جمعية عناية الصحية، اجتماعه ١٤ في دورته الرابعة برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم وبحضور أعضاء المجلس، بمقر الجمعية في مدينة الرياض؛ حيث استعرض الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري أهم التطورات والمستجدات في عمل الجمعية خلال الفترة الماضية.

وقال المطيري: إن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن أبرزها تقرير الأداء التشغيلي للنصف الأول لعام 2021 والتقرير المالي للنصف الأول لعام 2021.

وعبّر المجلس عن ارتياحه للجهود الكبيرة والأداء المتميز للجمعية في النصف الأول لعام٢٠٢١ وما قدمته من برامج علاجية ووقائية ذات جودة عالية ومهنية للمستفيدين وما تمتع به من علاقات متميزة مع أصحاب المصلحة في القطاع الحكومي والأهلي.

وحث المجلس الإدارة التنفيذية على ضرورة الحفاظ على المنجزات التي تحققت في النصف الأول من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١م وطالبها كذلك ببذل المزيد من الجهود لاستكمال ما تبقى من الخطة لعام ٢٠٢١م بما يفوق توقعات المستفيدين والشركاء في القطاع الحكومي والأهلي.

وفي ختام الاجتماع شكر المجلس الإدارة التنفيذية على دعوته لهذا الاجتماع والإعداد الجيد له لإطلاع المجلس على ما تم في الفترة السابقة من أعمال، وتمنى لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مجلس إدارة جمعية عناية الصحية يعقد اجتماعه الرابع عشر في دورته الرابعة
سبق

عقد مجلس إدارة جمعية عناية الصحية، اجتماعه ١٤ في دورته الرابعة برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم وبحضور أعضاء المجلس، بمقر الجمعية في مدينة الرياض؛ حيث استعرض الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري أهم التطورات والمستجدات في عمل الجمعية خلال الفترة الماضية.

وقال المطيري: إن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن أبرزها تقرير الأداء التشغيلي للنصف الأول لعام 2021 والتقرير المالي للنصف الأول لعام 2021.

وعبّر المجلس عن ارتياحه للجهود الكبيرة والأداء المتميز للجمعية في النصف الأول لعام٢٠٢١ وما قدمته من برامج علاجية ووقائية ذات جودة عالية ومهنية للمستفيدين وما تمتع به من علاقات متميزة مع أصحاب المصلحة في القطاع الحكومي والأهلي.

وحث المجلس الإدارة التنفيذية على ضرورة الحفاظ على المنجزات التي تحققت في النصف الأول من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١م وطالبها كذلك ببذل المزيد من الجهود لاستكمال ما تبقى من الخطة لعام ٢٠٢١م بما يفوق توقعات المستفيدين والشركاء في القطاع الحكومي والأهلي.

وفي ختام الاجتماع شكر المجلس الإدارة التنفيذية على دعوته لهذا الاجتماع والإعداد الجيد له لإطلاع المجلس على ما تم في الفترة السابقة من أعمال، وتمنى لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
01:46 PM

مجلس إدارة جمعية عناية الصحية يعقد اجتماعه الرابع عشر في دورته الرابعة

أشاد بالإنجازات النوعية التي تحققت في النصف الأول من الخطة التشغيلية ٢٠٢١م

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
54

عقد مجلس إدارة جمعية عناية الصحية، اجتماعه ١٤ في دورته الرابعة برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم وبحضور أعضاء المجلس، بمقر الجمعية في مدينة الرياض؛ حيث استعرض الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري أهم التطورات والمستجدات في عمل الجمعية خلال الفترة الماضية.

وقال المطيري: إن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن أبرزها تقرير الأداء التشغيلي للنصف الأول لعام 2021 والتقرير المالي للنصف الأول لعام 2021.

وعبّر المجلس عن ارتياحه للجهود الكبيرة والأداء المتميز للجمعية في النصف الأول لعام٢٠٢١ وما قدمته من برامج علاجية ووقائية ذات جودة عالية ومهنية للمستفيدين وما تمتع به من علاقات متميزة مع أصحاب المصلحة في القطاع الحكومي والأهلي.

وحث المجلس الإدارة التنفيذية على ضرورة الحفاظ على المنجزات التي تحققت في النصف الأول من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١م وطالبها كذلك ببذل المزيد من الجهود لاستكمال ما تبقى من الخطة لعام ٢٠٢١م بما يفوق توقعات المستفيدين والشركاء في القطاع الحكومي والأهلي.

وفي ختام الاجتماع شكر المجلس الإدارة التنفيذية على دعوته لهذا الاجتماع والإعداد الجيد له لإطلاع المجلس على ما تم في الفترة السابقة من أعمال، وتمنى لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,024
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,758
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,935
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,346

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة