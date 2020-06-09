"مشروع البحر الأحمر".. عقد يؤمن خدمات طبية متكاملة لـ 28 ألف عامل وموظف

خطوة أخرى لتوفير قرية سكنية عمالية وفق رؤية تهدف إلى توفير أعلى مستويات المعيشة

منَحت شركة البحر الأحمر للتطوير، المنفذة لأحد أكثر المشاريع السياحية طموحاً في العالم، شركة "إنترناشيونال إس أو إس"، الرائدة عالميّاً في مجال الرعاية الطبيّة وخدمات مخاطر السفر الأمنيّة، عقداً لتوفير خدمات طبية متكاملة لنحو 28 ألف عامل، إضافة إلى موظفي الشركة وزوارها خلال فترة تطوير المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر التي سيتم افتتاحها نهاية عام 2022.

ومن المقرر أن يتم تجهيز مركز طبي رئيس على مساحة (700 متر مربع) داخل القرية العمالية؛ حيث سيقدم باقة خدمات تتضمن الرعاية الصحية الأولية، والصحة المهنية، والاستجابة لحالات الطوارئ.

وستقوم الشركة ببناء وإدارة وتشغيل المركز الطبي، والعيادات المتنقلة التي ستقدم خدماتها للقوى العاملة في كافة مواقع تطوير المشروع بما يتماشى مع قوانين اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، ومن الممكن نقل هذه العيادات بسهولة مع تقدم أعمال التطوير في المشروع إلى مواقع أخرى، مما سيضمن للقوى العاملة الوصول إلى هذه المرافق بسهولة مع خفض حدة الأثر البيئي الذي قد ينجم عن عمليات التصنيع والتركيب في الموقع.

كما ستشرف "إنترناشيونال إس أو إس" على توظيف الكادرين الفني والطبي، وإدارة العيادات المتنقلة، وضمان تنقلها بسهولة لتصل إلى مواقع التطوير كافة.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو: "إنَّ تطوير وتشغيل وجهة سياحية بحجم مشروع البحر الأحمر الذي سيقدم مزايا حصرية يستمتع بها الزوار، يتطلب منا أيضاً إقامة مجتمع ينعم أفراده بأعلى معايير العيش الرغيد، ويوفر المرافق الضرورية لدعم نمط الحياة العصرية. وهذا ما سنعمل عليه مع إنترناشيونال إس أو إس لضمان صحة وسلامة موظفينا وشركائنا العاملين في الوجهة، خصوصاً أننا نؤسس لمعايير جديدة ستوفر بيئة آمنة ومريحة لفريق مشروع البحر الأحمر".

وقال مدير إدارة الصحة والسلامة في شركة البحر الأحمر للتطوير، براين سبراكر: "نسعى لضمان سلامة القوى العاملة، وتعزيز مبادئ الاستدامة لدينا. إنَّ اعتماد العيادات المتنقلة كأحد حلول البناء المبتكرة سيساعدنا على تحقيق هذه الأهداف، وخفض حدة الأثر البيئي في وجهتنا والمحافظة عليها".

وتعد الشراكة الجديدة خطوة أخرى نحو توفير قرية سكنية عمالية وفق رؤية تهدف إلى توفير أعلى مستويات المعيشة وتقديم الاحتياجات المختلفة من الرعاية الطبية إلى المرافق الثقافية والترفيهية كصالات الألعاب الرياضية، وملاعب كرة القدم، والكريكت لجميع فئات القوى العاملة بإشراف فريق عمل من أعلى الكفاءات والخبرات.

وتتكون القرية السكنية من (9 إلى 12 مربعاً سكنياً) تضم مكاتب إدارية، ومرافق غسيل ملابس، وخدمات تقديم الأغذية، إضافة إلى مسجد، ومسطحات خضراء ومناظر طبيعية تغطي 15% على الأقل من مساحة القرية الإجمالية.

ومن المنتظر أن يبدأ مشروع البحر الأحمر باستقبال أول ضيوفه بحلول نهاية عام 2022، وتتضمن المرحلة الأولى منه تطوير 14 فندقاً ستوفر 3000 غرفة فندقية في خمس جزر، إضافة إلى منتجعين في المناطق الجبلية والصحراوية، ومرافق ترفيه، ومطار دولي مخصص للوجهة، وبنية تحتية لازمة تضم مرافق وخدمات لوجستية، ولا تزال الأعمال جارية لتطوير مساكن القوى العاملة، ومدينة الموظفين.

وعند اكتمالها في عام 2030، ستوفر الوجهة 8000 غرفة فندقية سيتم تطويرها على 22 جزيرة، إضافة إلى ستة منتجعات في المناطق الجبلية والصحراوية، مع إدارة حركة الزوار لحماية الوجهة من السياحة المفرطة، وضمان توفير تجربة سهلة ومريحة طوال فترة إقامتهم.