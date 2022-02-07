"الجبير" يستقبل وزير حقوق الإنسان والأقليات البريطاني

تناولا دور المملكة ومواقفها الثابتة في تعزيز ثقافة التسامح

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير حقوق الإنسان والأقليات البريطاني اللورد طارق أحمد.

وشهد الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ودور المملكة القيادي ومواقفها الثابتة في تعزيز ثقافة التسامح ومكافحة التطرف ونبذ العنف والإرهاب.