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"الصحة": تسجيل 561 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1102 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلى زيادة يومية.. "كورونا" يصيب 4.465 إندونيسيًّا جديدًا

عدد المرضى بالفيروس بلغ 257.388

ذكرت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم (الأربعاء)، أن البلاد سجلت 4.465 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى زيادة يومية في البلاد؛ مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 257.388.

وأوضحت الوزارة أنها سجلت 140 وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 9.977، وهي أعلى حصيلة في منطقة جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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أعلى زيادة يومية.. "كورونا" يصيب 4.465 إندونيسيًّا جديدًا
سبق

ذكرت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم (الأربعاء)، أن البلاد سجلت 4.465 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى زيادة يومية في البلاد؛ مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 257.388.

وأوضحت الوزارة أنها سجلت 140 وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 9.977، وهي أعلى حصيلة في منطقة جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
04:40 PM

أعلى زيادة يومية.. "كورونا" يصيب 4.465 إندونيسيًّا جديدًا

عدد المرضى بالفيروس بلغ 257.388

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم (الأربعاء)، أن البلاد سجلت 4.465 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى زيادة يومية في البلاد؛ مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 257.388.

وأوضحت الوزارة أنها سجلت 140 وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 9.977، وهي أعلى حصيلة في منطقة جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".

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