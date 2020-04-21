كما كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 88 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5297 حالة.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1297 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 84802 حالة.

إيران.. إصابات كورونا تقترب من الـ 85 ألفاً بعد تسجيل 1297 جديدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-21 أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1297 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 84802 حالة. كما كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 88 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5297 حالة.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441 01:25 PM

إيران.. إصابات كورونا تقترب من الـ 85 ألفاً بعد تسجيل 1297 جديدة وزارة الصحة: 88 وفاة جديدة بالفيروس ترتفع بالعدد الإجمالي إلى 5297





A A A





2 مشاركة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1297 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 84802 حالة.

كما كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 88 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5297 حالة.