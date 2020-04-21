إيران.. إصابات كورونا تقترب من الـ 85 ألفاً بعد تسجيل 1297 جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1297 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 84802 حالة.
كما كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 88 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5297 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1297 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 84802 حالة.
كما كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 88 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5297 حالة.إيران فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1297 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 84802 حالة.
كما كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 88 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5297 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1297 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 84802 حالة.
كما كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 88 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5297 حالة.