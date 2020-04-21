النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إيران.. إصابات كورونا تقترب من الـ 85 ألفاً بعد تسجيل 1297 جديدة

وزارة الصحة: 88 وفاة جديدة بالفيروس ترتفع بالعدد الإجمالي إلى 5297

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1297 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 84802 حالة.

كما كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 88 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5297 حالة.

إيران فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
إيران.. إصابات كورونا تقترب من الـ 85 ألفاً بعد تسجيل 1297 جديدة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1297 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 84802 حالة.

كما كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 88 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5297 حالة.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
01:25 PM

إيران.. إصابات كورونا تقترب من الـ 85 ألفاً بعد تسجيل 1297 جديدة

وزارة الصحة: 88 وفاة جديدة بالفيروس ترتفع بالعدد الإجمالي إلى 5297

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
979

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1297 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 84802 حالة.

كما كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 88 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5297 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,411
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,865
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,366
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,471

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة