النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

بأمر الملك. .. الموافقة على تمديد العمل بمنع التجول حتى إشعار آخر

تجربة على دواء لـ"كورونا" تُثبت فعالية بأمريكا.. تحسّن 36 وتوفي 7!

فيما تمكّن الأطباء من فصل 17 جهاز تنفس اصطناعي عن 30 مريضًا

كشفت دراسة طبية حديثة، أن دواء "رمزيفير" أثبت فعاليته مع عدد من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي حصد أرواح أكثر من 108 آلاف شخص حول العالم.

ووفق الدراسة التي أجرتها شركة Gilead Sciences الأمريكية المتخصصة في صناعة الأدوية ونشرت نتائجها في مجلة "نيو إنغلند جورنال أوف ميديسن"؛ فإن "رمزيفير" حقق نتائج مبشرة على 53 مريضًا بكوفيد-19، تنوعت أوضاعهم الصحية بين المتقدمة والصعبة والعادية.

وعبر نتائج الدراسة، وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فإن الأطباء الذي أشرفوا على التجربة لاحظوا تحسنًا لدى 36 مريضًا؛ في حين لم تحصل عند 8 حالات أي تغيرات إيجابية، وتوفي 7 مرضى، عقب اعتماد "رمزيفير" في علاجهم.

وبحسب ما نقله موقع صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"؛ فإن الأطباء الذين شاركوا في التجربة تمكنوا عقب استخدام الدواء، من فصل 17 جهاز تنفس اصطناعي عن 30 مريضًا.

وتوصل القائمون على التجربة إلى أن معدل وفيات المرضى الذين عولجوا بالدواء أقل من ذلك الذي سُجل في تجارب أخرى أجريت في الصين لمرضى بالفيروس كانوا يعانون أعراضًا شديدة؛ في حين سجلت آثار جانبية لـ"رمزيفير" تمثلت في الإسهال والطفح الجلدي وانخفاض ضغط الدم.

فيروس كورونا الجديد أمريكا

الرئيسية/ محطات

اعلان
تجربة على دواء لـ"كورونا" تُثبت فعالية بأمريكا.. تحسّن 36 وتوفي 7!
سبق

كشفت دراسة طبية حديثة، أن دواء "رمزيفير" أثبت فعاليته مع عدد من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي حصد أرواح أكثر من 108 آلاف شخص حول العالم.

ووفق الدراسة التي أجرتها شركة Gilead Sciences الأمريكية المتخصصة في صناعة الأدوية ونشرت نتائجها في مجلة "نيو إنغلند جورنال أوف ميديسن"؛ فإن "رمزيفير" حقق نتائج مبشرة على 53 مريضًا بكوفيد-19، تنوعت أوضاعهم الصحية بين المتقدمة والصعبة والعادية.

وعبر نتائج الدراسة، وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فإن الأطباء الذي أشرفوا على التجربة لاحظوا تحسنًا لدى 36 مريضًا؛ في حين لم تحصل عند 8 حالات أي تغيرات إيجابية، وتوفي 7 مرضى، عقب اعتماد "رمزيفير" في علاجهم.

وبحسب ما نقله موقع صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"؛ فإن الأطباء الذين شاركوا في التجربة تمكنوا عقب استخدام الدواء، من فصل 17 جهاز تنفس اصطناعي عن 30 مريضًا.

وتوصل القائمون على التجربة إلى أن معدل وفيات المرضى الذين عولجوا بالدواء أقل من ذلك الذي سُجل في تجارب أخرى أجريت في الصين لمرضى بالفيروس كانوا يعانون أعراضًا شديدة؛ في حين سجلت آثار جانبية لـ"رمزيفير" تمثلت في الإسهال والطفح الجلدي وانخفاض ضغط الدم.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
09:35 AM

تجربة على دواء لـ"كورونا" تُثبت فعالية بأمريكا.. تحسّن 36 وتوفي 7!

فيما تمكّن الأطباء من فصل 17 جهاز تنفس اصطناعي عن 30 مريضًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,091

كشفت دراسة طبية حديثة، أن دواء "رمزيفير" أثبت فعاليته مع عدد من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي حصد أرواح أكثر من 108 آلاف شخص حول العالم.

ووفق الدراسة التي أجرتها شركة Gilead Sciences الأمريكية المتخصصة في صناعة الأدوية ونشرت نتائجها في مجلة "نيو إنغلند جورنال أوف ميديسن"؛ فإن "رمزيفير" حقق نتائج مبشرة على 53 مريضًا بكوفيد-19، تنوعت أوضاعهم الصحية بين المتقدمة والصعبة والعادية.

وعبر نتائج الدراسة، وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فإن الأطباء الذي أشرفوا على التجربة لاحظوا تحسنًا لدى 36 مريضًا؛ في حين لم تحصل عند 8 حالات أي تغيرات إيجابية، وتوفي 7 مرضى، عقب اعتماد "رمزيفير" في علاجهم.

وبحسب ما نقله موقع صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"؛ فإن الأطباء الذين شاركوا في التجربة تمكنوا عقب استخدام الدواء، من فصل 17 جهاز تنفس اصطناعي عن 30 مريضًا.

وتوصل القائمون على التجربة إلى أن معدل وفيات المرضى الذين عولجوا بالدواء أقل من ذلك الذي سُجل في تجارب أخرى أجريت في الصين لمرضى بالفيروس كانوا يعانون أعراضًا شديدة؛ في حين سجلت آثار جانبية لـ"رمزيفير" تمثلت في الإسهال والطفح الجلدي وانخفاض ضغط الدم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,125
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,325
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,916
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,166

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة