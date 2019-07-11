احتفل الشابان "بلال" و"خليل" أبناء الشيخ "معيطي البجالي" - رحمه الله - بزواجهما في إحدى قاعات الأفراح بمركز غميقة بالليث، وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والأعيان والمشايخ.
بلال وخليل يحتفلان بزواجهما في الليث
احتفل الشابان "بلال" و"خليل" أبناء الشيخ "معيطي البجالي" - رحمه الله - بزواجهما في إحدى قاعات الأفراح بمركز غميقة بالليث، وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والأعيان والمشايخ.
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بلال وخليل يحتفلان بزواجهما في الليثصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-11
11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
02:52 PM
اخر تعديل
12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
08:44 PM
بلال وخليل يحتفلان بزواجهما في الليث
احتفل الشابان "بلال" و"خليل" أبناء الشيخ "معيطي البجالي" - رحمه الله - بزواجهما في إحدى قاعات الأفراح بمركز غميقة بالليث، وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والأعيان والمشايخ.
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