وأوضحت وزارة الصحة الهندية، في بيان لها، اليوم أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 16 ألفاً و95 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 309 آلاف و719 حالة.

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الهند، إلى 528 ألفاً و859 حالة.

إصابات كورونا في الهند تواصل الارتفاع.. 528859 حالة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-28 ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الهند، إلى 528 ألفاً و859 حالة. وأوضحت وزارة الصحة الهندية، في بيان لها، اليوم أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 16 ألفاً و95 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 309 آلاف و719 حالة.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441 11:18 AM

إصابات كورونا في الهند تواصل الارتفاع.. 528859 حالة الصحة: حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 16 ألفاً و95 حالة





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ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الهند، إلى 528 ألفاً و859 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية، في بيان لها، اليوم أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 16 ألفاً و95 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 309 آلاف و719 حالة.