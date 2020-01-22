"المرزوقي": حل أزمة ‫"سفير2" خلال أسبوعَيْن.. ولن يتضرَّر المبتعثون من هذا النظام ⁧‫

قال: إذا تأخَّر طلب مبتعث واحد فأنا أتحمَّل المسؤولية.. وواجبي أن أساعده

وعد نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، الدكتور حاتم المرزوقي، ‏بحل أزمة نظام ‫"سفير2" خلال أسبوعين، وأكد أنه لن يتضرر المبتعثون من هذا النظام الذي سيتم إطلاق النسخة الرابعة منه الأسبوع القادم.

وفي التفاصيل، أوضح "المرزوقي" في مداخلة هاتفية من أمريكا أمس مع برنامج معالي المواطن على قناة mbc أنه "إذا تأخر طلب مبتعث واحد فقط فأنا أتحمل المسؤولية، وواجبي أن أساعده".

وأكد: "لن يتضرر طالب مبتعث بإذن الله، لا من برنامج سفير، ولا من غيره". مؤكدًا أن سفره إلى أمريكا وزيارته الملحقية من أجل خدمة الطلاب والمبتعثين والعاملين فيها. مقدمًا في هذا الصدد اعتذاره إلى كل طالب وطالبة تأخرت معاملته أو معاملتها، أو تأثرا من نظام سفير.

وأضاف: "حسب الخطة الموضوعة، إن شاء الله خلال أسبوعين تنتهي كل هذه المشاكل، وسيتم الأسبوع المقبل إطلاق النسخة الرابعة من النظام".

ونفى نائب وزير التعليم إغلاق الملحقية الثقافية في أمريكا وطرد الطلاب منها، وأكد عدم صحة ذلك، وقال: "أنا حاليًا موجود بها من أجل حل هذه الأزمة".

وأشار إلى أن الملحقية لديها فترة راحة من 12:30-1:30؛ وبالتالي يتطلب ذلك خروج جميع الموظفين والعاملين فيها، وبعد الواحدة والنصف سوف يتم استقبال الطلاب، وذلك وفق الدوام اليومي المعتاد للملحقية من الـ9 صباحًا إلى الـ5 مساء باستثناء هذا الوقت.

ويرأس المرزوقي فريق الوزارة المكلف لمتابعة تحسين الإجراءات التقنية لبرنامج "سفير ٢" في الملحقية الثقافية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك بناء على توجيهات وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ. ويقف الدكتور المرزوقي والفريق المختص على احتياجات الطلبة المبتعثين الإدارية والإجرائية والتقنية. وحصر الفريق المكلف جميع المشكلات التي تواجه الطلبة، ووضع الحلول العاجلة لها، كما حدد جوانب القصور والأسباب الفنية لتأخير بعض الطلبات وعدم إنجازها حرصًا من الوزارة على خدمة الطلاب والطالبات المبتعثين، وتيسير رحلتهم العلمية.

ويضم فريق العمل الدكتورة لينا الطعيمي وكيل الابتعاث بالوزارة، وعددًا من التقنيين والفنيين المتخصصين في المعالجة والبرمجيات التقنية.