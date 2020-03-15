القبض على أحداث حطموا زجاج مركبات على طريق الحائر بالرياض

نجحت الجهات الأمنية بالرياض، بالقبض على مجموعة أحداث، كانوا قد أقدموا على تحطيم زجاج مركبات عابرة على طريق الحائر-حوطة بن تميم.

وكان مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي قد أظهر تضرر مجموعة من السيارت إثر تهشم زجاجها بعد قيام أشخاص مجهولين بقذفها بالحجارة أثناء سير تلك المركبات على الطريق.

الجهات الأمنية قبضت على الجناة وتم إيداعهم في دار الملاحظه تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.