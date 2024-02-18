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ليسوا أطباء أو معالجين.. ضبط ١٧٠٠ عبوة مخالفة بمحلات عطارة بالطائف "صور"

منتجات تُباع بادعاءات مضللة وجرى مصادرتها.. و"الأمانة": بلا شهادات أو تراخيص

صادرت الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات في أمانة الطائف، أكثر من 1700 عبوة و16 كيلو و22 لتر مواد مخالفة، تم ضبطها خلال جولة ميدانية على محلات العطارة وملحقاتها بالطائف، ضِمن حملتها التي تستهدف هذا النوع من المحلات والباعة، الذين يضعون أنفسهم أطباء ومعالجين؛ حيث يتم عرض هذه المنتجات التي تمت مصادرتها وبيعها بادعاءات طبية مضللة، دون وجود ما يُثبت صحة الادعاءات، بالإضافة إلى رصد مواد يُمنع بيعها وتداولها في محلات العطارة.

وكانت الفِرَق التابعة للأمانة قد رصدت تلك المحلات حتى تم الوقوف عليها؛ ووفقًا للتوضيح الذي ورد "سبق"؛ فإن أمانة الطائف -ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة- وبمشاركة "صحة الطائف" وفرع وزارة التجارة والشرطة، قد نفّذت حملة على محلات العطارة، رصدت من خلالها مخالفات أخرى تتعلق ببيع مواد مجهولة المصدر ولا تحتوي على تاريخ انتهاء، بالإضافة إلى عدم وجود بطاقة تُوضّح المنتج، كما ضبطت مخالفات نظامية؛ كانتهاء الشهادات الصحية والتراخيص النظامية، وسوء الحفظ والتخزين، وعرض المنتجات بشكل يُعرّضها للتلف والفساد، وتدني مستوى النظافة والبيئة العامة.

وبينت الأمانة أن الفِرَق الرقابية قامت بالإتلاف الكامل للمصادرات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين؛ حيث إنه ليس من اختصاص محلات العطارة بيع مواد ذات طابع طبي أو عرض مواد مجهولة المصدر.

يُشار إلى أن الحملة الرقابية لمتابعة أنشطة العطارة وملحقاتها مستمرة لتغطي كافة محلات بيع منتجات العطارة، والتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية والنظامية؛ فيما كانت "سبق" قد تابعت الحملات السابقة.

أمانة الطائف الطائف محلات العطارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ليسوا أطباء أو معالجين.. ضبط ١٧٠٠ عبوة مخالفة بمحلات عطارة بالطائف "صور"
سبق

صادرت الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات في أمانة الطائف، أكثر من 1700 عبوة و16 كيلو و22 لتر مواد مخالفة، تم ضبطها خلال جولة ميدانية على محلات العطارة وملحقاتها بالطائف، ضِمن حملتها التي تستهدف هذا النوع من المحلات والباعة، الذين يضعون أنفسهم أطباء ومعالجين؛ حيث يتم عرض هذه المنتجات التي تمت مصادرتها وبيعها بادعاءات طبية مضللة، دون وجود ما يُثبت صحة الادعاءات، بالإضافة إلى رصد مواد يُمنع بيعها وتداولها في محلات العطارة.

وكانت الفِرَق التابعة للأمانة قد رصدت تلك المحلات حتى تم الوقوف عليها؛ ووفقًا للتوضيح الذي ورد "سبق"؛ فإن أمانة الطائف -ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة- وبمشاركة "صحة الطائف" وفرع وزارة التجارة والشرطة، قد نفّذت حملة على محلات العطارة، رصدت من خلالها مخالفات أخرى تتعلق ببيع مواد مجهولة المصدر ولا تحتوي على تاريخ انتهاء، بالإضافة إلى عدم وجود بطاقة تُوضّح المنتج، كما ضبطت مخالفات نظامية؛ كانتهاء الشهادات الصحية والتراخيص النظامية، وسوء الحفظ والتخزين، وعرض المنتجات بشكل يُعرّضها للتلف والفساد، وتدني مستوى النظافة والبيئة العامة.

وبينت الأمانة أن الفِرَق الرقابية قامت بالإتلاف الكامل للمصادرات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين؛ حيث إنه ليس من اختصاص محلات العطارة بيع مواد ذات طابع طبي أو عرض مواد مجهولة المصدر.

يُشار إلى أن الحملة الرقابية لمتابعة أنشطة العطارة وملحقاتها مستمرة لتغطي كافة محلات بيع منتجات العطارة، والتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية والنظامية؛ فيما كانت "سبق" قد تابعت الحملات السابقة.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
09:54 AM

ليسوا أطباء أو معالجين.. ضبط ١٧٠٠ عبوة مخالفة بمحلات عطارة بالطائف "صور"

منتجات تُباع بادعاءات مضللة وجرى مصادرتها.. و"الأمانة": بلا شهادات أو تراخيص

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فهد العتيبي - الطائف
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9,155

صادرت الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات في أمانة الطائف، أكثر من 1700 عبوة و16 كيلو و22 لتر مواد مخالفة، تم ضبطها خلال جولة ميدانية على محلات العطارة وملحقاتها بالطائف، ضِمن حملتها التي تستهدف هذا النوع من المحلات والباعة، الذين يضعون أنفسهم أطباء ومعالجين؛ حيث يتم عرض هذه المنتجات التي تمت مصادرتها وبيعها بادعاءات طبية مضللة، دون وجود ما يُثبت صحة الادعاءات، بالإضافة إلى رصد مواد يُمنع بيعها وتداولها في محلات العطارة.

وكانت الفِرَق التابعة للأمانة قد رصدت تلك المحلات حتى تم الوقوف عليها؛ ووفقًا للتوضيح الذي ورد "سبق"؛ فإن أمانة الطائف -ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة- وبمشاركة "صحة الطائف" وفرع وزارة التجارة والشرطة، قد نفّذت حملة على محلات العطارة، رصدت من خلالها مخالفات أخرى تتعلق ببيع مواد مجهولة المصدر ولا تحتوي على تاريخ انتهاء، بالإضافة إلى عدم وجود بطاقة تُوضّح المنتج، كما ضبطت مخالفات نظامية؛ كانتهاء الشهادات الصحية والتراخيص النظامية، وسوء الحفظ والتخزين، وعرض المنتجات بشكل يُعرّضها للتلف والفساد، وتدني مستوى النظافة والبيئة العامة.

وبينت الأمانة أن الفِرَق الرقابية قامت بالإتلاف الكامل للمصادرات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين؛ حيث إنه ليس من اختصاص محلات العطارة بيع مواد ذات طابع طبي أو عرض مواد مجهولة المصدر.

يُشار إلى أن الحملة الرقابية لمتابعة أنشطة العطارة وملحقاتها مستمرة لتغطي كافة محلات بيع منتجات العطارة، والتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية والنظامية؛ فيما كانت "سبق" قد تابعت الحملات السابقة.

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