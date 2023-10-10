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دعم مطلق للمملكة.. "التعاون الإسلامي" تدين محاولة "المفخخة الحوثية" الفاشلة

"العثيمين": المنظمة تقف مع الإجراءات السعودية لحفظ أمنها وحماية أراضيها

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم، عن إدانته الشديدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيّار "مفخّخة" باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وأكّد "العثيمين"، في بيان، وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها وحماية أراضيها ضد الأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومَن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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دعم مطلق للمملكة.. "التعاون الإسلامي" تدين محاولة "المفخخة الحوثية" الفاشلة
سبق

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم، عن إدانته الشديدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيّار "مفخّخة" باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وأكّد "العثيمين"، في بيان، وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها وحماية أراضيها ضد الأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومَن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
10:30 AM

دعم مطلق للمملكة.. "التعاون الإسلامي" تدين محاولة "المفخخة الحوثية" الفاشلة

"العثيمين": المنظمة تقف مع الإجراءات السعودية لحفظ أمنها وحماية أراضيها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم، عن إدانته الشديدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيّار "مفخّخة" باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وأكّد "العثيمين"، في بيان، وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها وحماية أراضيها ضد الأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومَن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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