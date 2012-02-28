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الجابري يفتتح ملتقى التوجيه والإرشاد في مدارس الحد الجنوبي الثاني

يستمر ليومين بحضور أكثر من 600 مشارك ومشاركة

افتتح وكيل وزارة التعليم للتعليم، الدكتور نياف بن رشيد الجابري، صباح اليوم ملتقى التوجيه والإرشاد في مدارس الحد الجنوبي الثاني، تحت شعار "نحو منهجية إرشادية في التعامل مع الأزمات".

واستضاف مسرح إدارة تعليم صبيا حفل التدشين والذي بدأ بالقرآن الكريم، ثم ألقى الدكتور "الجابري" كلمة رحب فيها بالحضور وشكرهم على جهودهم، مشيراً إلى أهداف الملتقى ودوره في بناء شخصية الطالب وأهمية دور المرشد الطلابي في حل مشاكل الطلاب الاجتماعية والنفسية وغيرها، ودعم الطلاب بكل الوسائل المتاحة، مقدماً شكره لإدارة تعليم صبيا على جهودها الحثيثة والمتميزة، عقب ذلك شاهد الحضور أوبريت طلابياً عن الحد الجنوبي.

وفي ختام حفل تدشين الملتقى والذي تستضيف فعالياته إدارة تعليم صبيا لمدة يومين كرم "الجابري" مديري التعليم في المناطق الحدودية والجهات المشاركة في الملتقى.

عقب ذلك بدأت أوراق عمل اليوم الأول؛ حيث كانت الورقة الأولى بعنوان دراسة استطلاعية لمدى الفروق في المشكلات النفسية والاجتماعية والتربوية لطلاب مدارس الحد الجنوبي والتي قدمها مشرف عام التوجيه والإرشاد بالوزارة، عبدالله العتيبي، وأدارها مساعد مدير مكتب التعليم بالداير، يحيى المالكي.

وتوالت أوراق العمل، حيث قدمت مشرفة عموم التوجيه والإرشاد بالوزارة، فائقة الغامدي، ورقة بعنوان إدارة الأزمات لدى قادة التوجيه والإرشاد في مدارس الحد الجنوبي، فيما كانت الورقة الثالثة من اليوم الأول بعنوان دور المرشد الطلابي في حالات اضطراب ما بعد الصدمات، التشخيص والعلاج قدمها استشاري الطب النفسي بجامعة جازان، الدكتور موسى آل زعلة.

وأدار مساعد مدير تعليم صبيا للشؤون التعليمية، ضيف الله الحازمي، اللقاء الذي عقده وكيل الوزارة للتعليم بنين مع المرشدين والمرشدات في مدارس الحد الجنوبي، والذي أجاب من خلاله عن أسئلتهم واستفساراتهم، بحضور مدير عام التوجيه والإرشاد بالوزارة بنين، الدكتور يحيى خبراني، ومدير عام التوجيه والإرشاد بالوزارة بنات، موضي المقيطيب، وعدد من مشرفي العموم ورؤساء أقسام التوجيه والإرشاد والمرشدين في المدارس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجابري يفتتح ملتقى التوجيه والإرشاد في مدارس الحد الجنوبي الثاني
سبق

افتتح وكيل وزارة التعليم للتعليم، الدكتور نياف بن رشيد الجابري، صباح اليوم ملتقى التوجيه والإرشاد في مدارس الحد الجنوبي الثاني، تحت شعار "نحو منهجية إرشادية في التعامل مع الأزمات".

واستضاف مسرح إدارة تعليم صبيا حفل التدشين والذي بدأ بالقرآن الكريم، ثم ألقى الدكتور "الجابري" كلمة رحب فيها بالحضور وشكرهم على جهودهم، مشيراً إلى أهداف الملتقى ودوره في بناء شخصية الطالب وأهمية دور المرشد الطلابي في حل مشاكل الطلاب الاجتماعية والنفسية وغيرها، ودعم الطلاب بكل الوسائل المتاحة، مقدماً شكره لإدارة تعليم صبيا على جهودها الحثيثة والمتميزة، عقب ذلك شاهد الحضور أوبريت طلابياً عن الحد الجنوبي.

وفي ختام حفل تدشين الملتقى والذي تستضيف فعالياته إدارة تعليم صبيا لمدة يومين كرم "الجابري" مديري التعليم في المناطق الحدودية والجهات المشاركة في الملتقى.

عقب ذلك بدأت أوراق عمل اليوم الأول؛ حيث كانت الورقة الأولى بعنوان دراسة استطلاعية لمدى الفروق في المشكلات النفسية والاجتماعية والتربوية لطلاب مدارس الحد الجنوبي والتي قدمها مشرف عام التوجيه والإرشاد بالوزارة، عبدالله العتيبي، وأدارها مساعد مدير مكتب التعليم بالداير، يحيى المالكي.

وتوالت أوراق العمل، حيث قدمت مشرفة عموم التوجيه والإرشاد بالوزارة، فائقة الغامدي، ورقة بعنوان إدارة الأزمات لدى قادة التوجيه والإرشاد في مدارس الحد الجنوبي، فيما كانت الورقة الثالثة من اليوم الأول بعنوان دور المرشد الطلابي في حالات اضطراب ما بعد الصدمات، التشخيص والعلاج قدمها استشاري الطب النفسي بجامعة جازان، الدكتور موسى آل زعلة.

وأدار مساعد مدير تعليم صبيا للشؤون التعليمية، ضيف الله الحازمي، اللقاء الذي عقده وكيل الوزارة للتعليم بنين مع المرشدين والمرشدات في مدارس الحد الجنوبي، والذي أجاب من خلاله عن أسئلتهم واستفساراتهم، بحضور مدير عام التوجيه والإرشاد بالوزارة بنين، الدكتور يحيى خبراني، ومدير عام التوجيه والإرشاد بالوزارة بنات، موضي المقيطيب، وعدد من مشرفي العموم ورؤساء أقسام التوجيه والإرشاد والمرشدين في المدارس.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
03:36 PM

الجابري يفتتح ملتقى التوجيه والإرشاد في مدارس الحد الجنوبي الثاني

يستمر ليومين بحضور أكثر من 600 مشارك ومشاركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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افتتح وكيل وزارة التعليم للتعليم، الدكتور نياف بن رشيد الجابري، صباح اليوم ملتقى التوجيه والإرشاد في مدارس الحد الجنوبي الثاني، تحت شعار "نحو منهجية إرشادية في التعامل مع الأزمات".

واستضاف مسرح إدارة تعليم صبيا حفل التدشين والذي بدأ بالقرآن الكريم، ثم ألقى الدكتور "الجابري" كلمة رحب فيها بالحضور وشكرهم على جهودهم، مشيراً إلى أهداف الملتقى ودوره في بناء شخصية الطالب وأهمية دور المرشد الطلابي في حل مشاكل الطلاب الاجتماعية والنفسية وغيرها، ودعم الطلاب بكل الوسائل المتاحة، مقدماً شكره لإدارة تعليم صبيا على جهودها الحثيثة والمتميزة، عقب ذلك شاهد الحضور أوبريت طلابياً عن الحد الجنوبي.

وفي ختام حفل تدشين الملتقى والذي تستضيف فعالياته إدارة تعليم صبيا لمدة يومين كرم "الجابري" مديري التعليم في المناطق الحدودية والجهات المشاركة في الملتقى.

عقب ذلك بدأت أوراق عمل اليوم الأول؛ حيث كانت الورقة الأولى بعنوان دراسة استطلاعية لمدى الفروق في المشكلات النفسية والاجتماعية والتربوية لطلاب مدارس الحد الجنوبي والتي قدمها مشرف عام التوجيه والإرشاد بالوزارة، عبدالله العتيبي، وأدارها مساعد مدير مكتب التعليم بالداير، يحيى المالكي.

وتوالت أوراق العمل، حيث قدمت مشرفة عموم التوجيه والإرشاد بالوزارة، فائقة الغامدي، ورقة بعنوان إدارة الأزمات لدى قادة التوجيه والإرشاد في مدارس الحد الجنوبي، فيما كانت الورقة الثالثة من اليوم الأول بعنوان دور المرشد الطلابي في حالات اضطراب ما بعد الصدمات، التشخيص والعلاج قدمها استشاري الطب النفسي بجامعة جازان، الدكتور موسى آل زعلة.

وأدار مساعد مدير تعليم صبيا للشؤون التعليمية، ضيف الله الحازمي، اللقاء الذي عقده وكيل الوزارة للتعليم بنين مع المرشدين والمرشدات في مدارس الحد الجنوبي، والذي أجاب من خلاله عن أسئلتهم واستفساراتهم، بحضور مدير عام التوجيه والإرشاد بالوزارة بنين، الدكتور يحيى خبراني، ومدير عام التوجيه والإرشاد بالوزارة بنات، موضي المقيطيب، وعدد من مشرفي العموم ورؤساء أقسام التوجيه والإرشاد والمرشدين في المدارس.

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