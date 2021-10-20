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محمد عبدالجواد.. أول عربي يتولى تدريب نادٍ برازيلي

عين نادي إنترناسيونال دي ميناس البرازيلي، لاعب المنتخب السعودي السابق محمد عبدالجواد مدربًا لفريق درجة الشباب بالنادي لمدة موسم واحد قابل للتجديد.


وأصبح بذلك محمد عبدالجواد، أول مدرب عربي يتولى تدريب نادٍ برازيلي.

يذكر أن محمد عبدالجواد لاعب كرة قدم سعودي سابق، مواليد 1962، وكان يلعب في مركز الظهير الأيسر بالنادي الأهلي والمنتخب السعودي.

وتواجد محمد عبدالجواد مع المنتخب السعودي الفائز بكأس آسيا 1984 و1988، كما شارك في بطولة أولمبياد في لوس أنجليس 1984، وشارك في نهائيات كأس العالم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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محمد عبدالجواد.. أول عربي يتولى تدريب نادٍ برازيلي
سبق

عين نادي إنترناسيونال دي ميناس البرازيلي، لاعب المنتخب السعودي السابق محمد عبدالجواد مدربًا لفريق درجة الشباب بالنادي لمدة موسم واحد قابل للتجديد.


وأصبح بذلك محمد عبدالجواد، أول مدرب عربي يتولى تدريب نادٍ برازيلي.

يذكر أن محمد عبدالجواد لاعب كرة قدم سعودي سابق، مواليد 1962، وكان يلعب في مركز الظهير الأيسر بالنادي الأهلي والمنتخب السعودي.

وتواجد محمد عبدالجواد مع المنتخب السعودي الفائز بكأس آسيا 1984 و1988، كما شارك في بطولة أولمبياد في لوس أنجليس 1984، وشارك في نهائيات كأس العالم.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
06:35 PM

محمد عبدالجواد.. أول عربي يتولى تدريب نادٍ برازيلي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
17
25,776

عين نادي إنترناسيونال دي ميناس البرازيلي، لاعب المنتخب السعودي السابق محمد عبدالجواد مدربًا لفريق درجة الشباب بالنادي لمدة موسم واحد قابل للتجديد.


وأصبح بذلك محمد عبدالجواد، أول مدرب عربي يتولى تدريب نادٍ برازيلي.

يذكر أن محمد عبدالجواد لاعب كرة قدم سعودي سابق، مواليد 1962، وكان يلعب في مركز الظهير الأيسر بالنادي الأهلي والمنتخب السعودي.

وتواجد محمد عبدالجواد مع المنتخب السعودي الفائز بكأس آسيا 1984 و1988، كما شارك في بطولة أولمبياد في لوس أنجليس 1984، وشارك في نهائيات كأس العالم.

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