افتح عينيك.. 9 نصائح ذهبية لتفادي الدوخة والغثيان أثناء السفر

أثناء السفر بالسيارة، أو الطائرة، أو القطار، أو السفينة قد يصاب المرء بالدوخة والدوار والغثيان، وخاصة عند القراءة، ولكن ما هو التفسير العلمي لذلك؟ وكيف يمكن تفادي الأمر؟ وما المقعد الأفضل للجلوس؟

يقول تقرير على موقع "دويتشه فيله" الألماني: سواء كان السفر بالطائرة أو بالحافلة أو السيارة أو بالسفينة؛ فقد يشعر الإنسان -إذا كان حساسًا- بالدوخة والدوار والغثيان، ويرجع ذلك إلى التضارب في الحواس الخمس؛ فمثلًا من يقرأ وهو راكب أثناء سير السيارة؛ يقع سريعًا في هذه المشكلة؛ وذلك لأن العين تكون في حالة سكون في حين يعطي جهاز التوازن إشارات بوجود حركة، والنتيجة هي الدوخة؛ ولكن ليس بالضرورة حدوث ذلك.

"غير أن أكثر من يصابون بالدوخة والدوار والغثيان أثناء السير بالسيارة هم من الأطفال"؛ كما يقول بيتر كانتسلار مدير تحرير موقع "أبوتيكن أومشاو" الإلكتروني الطبي.

ويقدم "دويتشه فيله" 9 نصائح تساعد الراكب على التغلب على الدوار والدوخة أثناء السفر بالسيارة أو الطائرة أو غيرهما من وسائل النقل:

- افتح عينيك ودعهما تريان دائمًا الحركة ذاتها التي يحس بها جسدك ويشعر بها مركز التوازن لديك (الأذن الداخلية).

- اجلس على المقعد المجاور للسائق وانظر إلى الأمام.

- إذا كنت تجلس على المقاعد الخلفية فانظر إلى الخارج من النوافذ الجانبية.

- بشكل عام لا تقرأ أثناء السفر بإحدى وسائل المواصلات.

- سائق السيارة لا يصاب بالدوخة لأنه مضطر بالطبع إلى النظر إلى خارج السيارة ومراقبة المنعطفات وحركة المرور طوال الوقت.

- عند الجلوس بجوار شباك السيارة فإن النظر إلى الخارج يؤدي إلى توافق معلومات العين مع الإشارات الآتية من جهاز توازن الجسم بوجود حركة؛ بحسب ما ينقله موقع "أو تي إس" الإلكتروني.

- بإمكانك حجز مقعدك في الطائرة على مستوى الجناحين؛ علمًا بأن الجلوس على مقاعد ممر الطائرة أفضل من الجلوس على المقاعد الوسطى أو بجوار النافذة؛ لأنها أقل تعرضًا للحركة والاهتزاز.

- تجنب وجبات الطعام الثقيلة والكحوليات أثناء السفر؛ وفقًا لموقع موقع "أو تي إس".

- القطار هو أقل وسائل المواصلات تسببًا في مشكلة الدوار والدوخة والغثيان؛ وفق ما يذكره موقع "أبوتيكن أومشاو" الإلكتروني، والأفضل الجلوس على المقعد بجوار ممر القطار وباتجاه حركة القطار، وليس على مقعد عكس حركة القطار.