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"صحة عسير" تدعو الراغبين في أداء الحج والمشاركين فيه لتلقي التطعيمات

بلقاحي الحمى المخية الشوكية والإنفلونزا الموسمية

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير ممثلة في إدارة الصحة العامة عن انطلاق حملة التطعيم بلقاحي الحمى المخية الشوكية والإنفلونزا الموسمية لجميع الراغبين في أداء شعيرة الحج والمشاركين في برنامج الحج للعام 1440هـ، ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 27 شوال 1440هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز يحيى آل شايع، أن التطعيمات اللازمة ستكون متوفرة في 127 منشآة صحية مختارة لتقديم خدمة تطعيم الحج موزعة على جميع محافظات منطقة عسير.

وأهاب آل شايع بجميع الراغبين في أداء فريضة الحج والمشاركين في الحج ضرورة تلقي التطعيمات المحددة قبل وقت كافِ من التوجه للمشاعر المقدسة (عشرة أيام في المتوسط)، وذلك حتى تتحقق الفائدة المرجوة من اللقاح بشكل كامل، علماً بأن تلقي جرعة التطعيم تعتبر شرطاً للحصول على تصريح الحج.

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"صحة عسير" تدعو الراغبين في أداء الحج والمشاركين فيه لتلقي التطعيمات
سبق

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير ممثلة في إدارة الصحة العامة عن انطلاق حملة التطعيم بلقاحي الحمى المخية الشوكية والإنفلونزا الموسمية لجميع الراغبين في أداء شعيرة الحج والمشاركين في برنامج الحج للعام 1440هـ، ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 27 شوال 1440هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز يحيى آل شايع، أن التطعيمات اللازمة ستكون متوفرة في 127 منشآة صحية مختارة لتقديم خدمة تطعيم الحج موزعة على جميع محافظات منطقة عسير.

وأهاب آل شايع بجميع الراغبين في أداء فريضة الحج والمشاركين في الحج ضرورة تلقي التطعيمات المحددة قبل وقت كافِ من التوجه للمشاعر المقدسة (عشرة أيام في المتوسط)، وذلك حتى تتحقق الفائدة المرجوة من اللقاح بشكل كامل، علماً بأن تلقي جرعة التطعيم تعتبر شرطاً للحصول على تصريح الحج.

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
09:23 PM

"صحة عسير" تدعو الراغبين في أداء الحج والمشاركين فيه لتلقي التطعيمات

بلقاحي الحمى المخية الشوكية والإنفلونزا الموسمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير ممثلة في إدارة الصحة العامة عن انطلاق حملة التطعيم بلقاحي الحمى المخية الشوكية والإنفلونزا الموسمية لجميع الراغبين في أداء شعيرة الحج والمشاركين في برنامج الحج للعام 1440هـ، ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 27 شوال 1440هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز يحيى آل شايع، أن التطعيمات اللازمة ستكون متوفرة في 127 منشآة صحية مختارة لتقديم خدمة تطعيم الحج موزعة على جميع محافظات منطقة عسير.

وأهاب آل شايع بجميع الراغبين في أداء فريضة الحج والمشاركين في الحج ضرورة تلقي التطعيمات المحددة قبل وقت كافِ من التوجه للمشاعر المقدسة (عشرة أيام في المتوسط)، وذلك حتى تتحقق الفائدة المرجوة من اللقاح بشكل كامل، علماً بأن تلقي جرعة التطعيم تعتبر شرطاً للحصول على تصريح الحج.

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