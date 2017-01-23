النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8466.10 نقطة

بتداولات تجاوزت 2.6 مليار ريال لأكثر من 115 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 66.70 نقطة ليقفل عند مستوى 8466.10 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 115 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 111 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات "الكابلات، الأبحاث والتسويق، إسمنت ينبع، صافولا، وإسمنت المدينة" الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "أمانة للتأمين، نماء للكيماويات، أسيج، الإعادة السعودية، والخليجية العامة" فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.31% و2.07%.

فيما كانت أسهم شركات "كيان السعودية، دار الأركان، اللجين، زين السعودية، والإنماء" هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم "شركات سابك، اللجين، الراجحي، الكابلات، وكيان السعودية" هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 30.95 نقطة ليقفل عند مستوى 2779.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 170 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8466.10 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 66.70 نقطة ليقفل عند مستوى 8466.10 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 115 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 111 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات "الكابلات، الأبحاث والتسويق، إسمنت ينبع، صافولا، وإسمنت المدينة" الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "أمانة للتأمين، نماء للكيماويات، أسيج، الإعادة السعودية، والخليجية العامة" فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.31% و2.07%.

فيما كانت أسهم شركات "كيان السعودية، دار الأركان، اللجين، زين السعودية، والإنماء" هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم "شركات سابك، اللجين، الراجحي، الكابلات، وكيان السعودية" هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 30.95 نقطة ليقفل عند مستوى 2779.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 170 صفقة.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
03:49 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8466.10 نقطة

بتداولات تجاوزت 2.6 مليار ريال لأكثر من 115 مليون سهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
338

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 66.70 نقطة ليقفل عند مستوى 8466.10 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 115 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 111 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات "الكابلات، الأبحاث والتسويق، إسمنت ينبع، صافولا، وإسمنت المدينة" الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "أمانة للتأمين، نماء للكيماويات، أسيج، الإعادة السعودية، والخليجية العامة" فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.31% و2.07%.

فيما كانت أسهم شركات "كيان السعودية، دار الأركان، اللجين، زين السعودية، والإنماء" هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم "شركات سابك، اللجين، الراجحي، الكابلات، وكيان السعودية" هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 30.95 نقطة ليقفل عند مستوى 2779.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 170 صفقة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,662
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,347
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,579
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,509

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة