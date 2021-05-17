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فرنسا ومصر تتفقان على مواصلة الجهود لإعلان هدنة سريعة بين إسرائيل والفلسطينيين

"ماكرون" و"السيسي" شدَّدا على ضرورة تجنُّب انتشار الصراع

اتفقت فرنسا ومصر اليوم الاثنين على مواصلة الجهود من أجل إعلان هدنة سريعة للقتال الدائر في قطاع غزة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان نقلته "رويترز" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي شدَّدا على ضرورة تجنب انتشار الصراع.

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فرنسا ومصر تتفقان على مواصلة الجهود لإعلان هدنة سريعة بين إسرائيل والفلسطينيين
سبق

اتفقت فرنسا ومصر اليوم الاثنين على مواصلة الجهود من أجل إعلان هدنة سريعة للقتال الدائر في قطاع غزة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان نقلته "رويترز" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي شدَّدا على ضرورة تجنب انتشار الصراع.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
08:50 PM

فرنسا ومصر تتفقان على مواصلة الجهود لإعلان هدنة سريعة بين إسرائيل والفلسطينيين

"ماكرون" و"السيسي" شدَّدا على ضرورة تجنُّب انتشار الصراع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,627

اتفقت فرنسا ومصر اليوم الاثنين على مواصلة الجهود من أجل إعلان هدنة سريعة للقتال الدائر في قطاع غزة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان نقلته "رويترز" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي شدَّدا على ضرورة تجنب انتشار الصراع.

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