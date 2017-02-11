بعد فيديو متداول .. "العمل" تحقّق في شكوى تعمُّد مقيم إيذاء موظف لفصله

أكّدت أنها وقفت على الحالة من قِبل إدارة التفتيش واتخاذ الإجراءات اللازمة

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن مفتشيها باشروا التحقيق في حادثة الفيديو المتداول لموظف في إحدى الشركات يشتكي خلاله من تسلط مديره المقيم عليه ويدّعي فيه بتعمُّد إيذائه لفصله من العمل.

تفصيلاً؛ أوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها، أنه "إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لتظلم موظف من إحدى الشركات، توضح الوزارة أنه تمّ الوقوف على الحالة من قِبل إدارة التفتيش وجارٍ التحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وكان مقطع فيديو قد انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي لشاب يدّعي فيه أنه يعمل في إحدى الشركات منذ سبع سنوات ويتعرّض أخيراً لمضايقات من مديره المقيم، الذي تعيّن منذ ستة أشهر، وإجباره على التوقيع على إنذارات لغرض استخدامها ضدّه وفصله من عمله.