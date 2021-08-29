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العراق يسجّل 6083 إصابة جديدة و67 حالة وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 6083 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 1874435 إصابة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 67 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 20699، كما تم تسجيل 8152 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1719557 حالة .

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العراق يسجّل 6083 إصابة جديدة و67 حالة وفاة بكورونا
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 6083 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 1874435 إصابة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 67 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 20699، كما تم تسجيل 8152 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1719557 حالة .

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
05:01 PM

العراق يسجّل 6083 إصابة جديدة و67 حالة وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 6083 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 1874435 إصابة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 67 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 20699، كما تم تسجيل 8152 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1719557 حالة .

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