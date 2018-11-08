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قطار "سار" الليلي يصل الجوف للمرة الأولى

قادمًا من الرياض مرورًا بمحطتي القصيم وحائل

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" عن وصول أولى رحلات قطار الركاب الليلي، فجر اليوم الخميس، إلى محطة الجوف قادمة من الرياض، مرورًا بمحطتي القصيم وحائل.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل في "سار" المهندس خالد الحربي: "وصلت أولى الرحلات بحمد الله لمحطة الجوف فجر اليوم؛ حيث سيكون هناك رحلة أسبوعيًّا ذهابًا وإيابًا بين الرياض والجوف"، لافتًا إلى أن الشركة ستزيد عدد الرحلات مستقبلًا لتلبي احتياجات ومتطلبات سكان المنطقة وقاصديها.

وأوضح الحربي أن موعد انطلاق الرحلة من الرياض إلى الجوف في الـ9:30 مساء من كل أربعاء، في حين سيكون وقت رحلة العودة في الـ11:30 مساءً يوم السبت، وبمدة زمنية للرحلة لا تتجاوز 7 ساعات ونصف الساعة، مؤكدًا أنه بدخول هذه الرحلة أصبح هناك خيارات في أوقات الرحلات للتنقل بين محطات "سار" في كلٍّ من: الرياض والقصيم وحائل، وكذلك الجوف، تضاف للرحلات السابقة في جدول الرحلات لقطارات "سار".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قطار "سار" الليلي يصل الجوف للمرة الأولى
سبق

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" عن وصول أولى رحلات قطار الركاب الليلي، فجر اليوم الخميس، إلى محطة الجوف قادمة من الرياض، مرورًا بمحطتي القصيم وحائل.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل في "سار" المهندس خالد الحربي: "وصلت أولى الرحلات بحمد الله لمحطة الجوف فجر اليوم؛ حيث سيكون هناك رحلة أسبوعيًّا ذهابًا وإيابًا بين الرياض والجوف"، لافتًا إلى أن الشركة ستزيد عدد الرحلات مستقبلًا لتلبي احتياجات ومتطلبات سكان المنطقة وقاصديها.

وأوضح الحربي أن موعد انطلاق الرحلة من الرياض إلى الجوف في الـ9:30 مساء من كل أربعاء، في حين سيكون وقت رحلة العودة في الـ11:30 مساءً يوم السبت، وبمدة زمنية للرحلة لا تتجاوز 7 ساعات ونصف الساعة، مؤكدًا أنه بدخول هذه الرحلة أصبح هناك خيارات في أوقات الرحلات للتنقل بين محطات "سار" في كلٍّ من: الرياض والقصيم وحائل، وكذلك الجوف، تضاف للرحلات السابقة في جدول الرحلات لقطارات "سار".

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
07:25 PM

قطار "سار" الليلي يصل الجوف للمرة الأولى

قادمًا من الرياض مرورًا بمحطتي القصيم وحائل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجوف
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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" عن وصول أولى رحلات قطار الركاب الليلي، فجر اليوم الخميس، إلى محطة الجوف قادمة من الرياض، مرورًا بمحطتي القصيم وحائل.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل في "سار" المهندس خالد الحربي: "وصلت أولى الرحلات بحمد الله لمحطة الجوف فجر اليوم؛ حيث سيكون هناك رحلة أسبوعيًّا ذهابًا وإيابًا بين الرياض والجوف"، لافتًا إلى أن الشركة ستزيد عدد الرحلات مستقبلًا لتلبي احتياجات ومتطلبات سكان المنطقة وقاصديها.

وأوضح الحربي أن موعد انطلاق الرحلة من الرياض إلى الجوف في الـ9:30 مساء من كل أربعاء، في حين سيكون وقت رحلة العودة في الـ11:30 مساءً يوم السبت، وبمدة زمنية للرحلة لا تتجاوز 7 ساعات ونصف الساعة، مؤكدًا أنه بدخول هذه الرحلة أصبح هناك خيارات في أوقات الرحلات للتنقل بين محطات "سار" في كلٍّ من: الرياض والقصيم وحائل، وكذلك الجوف، تضاف للرحلات السابقة في جدول الرحلات لقطارات "سار".

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