النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"اللواء الجميعي": 200 حافلة في كل ساعتين بنظام النقل الترددي

التفويج يستمر إلى منى حتى مساء "الثامن" والتأكد من وصول جميع الحجاج

أكد مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور، اللواء سلمان الجميعي، لقناة "السعودية"، أن ‏حكومة خادم الحرمين -حفظه الله- لا تألو جهدًا في تسخير كل الإمكانيات للتسهيل على ضيوف الرحمن؛ مبينًا أنه جرى خلال العام الحالي تحديد أربعة مواقع لتفويج الحجاج من ضمنها هذا الموقع (خط مكة- جدة السريع)، الذي يعتبر من أهم المراكز بسبب الكثافة العالية عليه.

وأضاف اللواء "الجميعي" أنه من بعد الساعة 6 صباحًا، كان هناك تفويج عالٍ على هذا المركز بأعداد تتجاوز الـ200 ‏حافلة في كل ساعتين.

وأردف: "يشرف على التفويج الإخوان في وزارة الحج بوجود رجال المرور، والتأكد من وجود تصريح حج لكل راكب، وبعدها يتم وضع الاستكر على باب الحافلة، ‏والتوجه مباشرة برفقة دوريات المرور عبر طرق محددة ومرسومة مسبقا، والوصول إلى الحرم المكي الشريف في مسارات ترددية".

وأضاف: "بدأ التفويج من صباح اليوم، ونستمر في التفويج حتى مساء اليوم الثامن، ويتم التأكد من وصول جميع الحجاج المصرّح لهم إلى الحرم المكي الشريف، واستقرارهم في منى للتروية، إن شاء الله".

وأردف: "الكثافة في مراكز التفويج الأربعة متقاربه؛ إلا أن مركز التنعيم يشهد كثافة بعد محطة جدة بسبب القادمين من الشمال وطريق المدينة المنورة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"اللواء الجميعي": 200 حافلة في كل ساعتين بنظام النقل الترددي
سبق

أكد مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور، اللواء سلمان الجميعي، لقناة "السعودية"، أن ‏حكومة خادم الحرمين -حفظه الله- لا تألو جهدًا في تسخير كل الإمكانيات للتسهيل على ضيوف الرحمن؛ مبينًا أنه جرى خلال العام الحالي تحديد أربعة مواقع لتفويج الحجاج من ضمنها هذا الموقع (خط مكة- جدة السريع)، الذي يعتبر من أهم المراكز بسبب الكثافة العالية عليه.

وأضاف اللواء "الجميعي" أنه من بعد الساعة 6 صباحًا، كان هناك تفويج عالٍ على هذا المركز بأعداد تتجاوز الـ200 ‏حافلة في كل ساعتين.

وأردف: "يشرف على التفويج الإخوان في وزارة الحج بوجود رجال المرور، والتأكد من وجود تصريح حج لكل راكب، وبعدها يتم وضع الاستكر على باب الحافلة، ‏والتوجه مباشرة برفقة دوريات المرور عبر طرق محددة ومرسومة مسبقا، والوصول إلى الحرم المكي الشريف في مسارات ترددية".

وأضاف: "بدأ التفويج من صباح اليوم، ونستمر في التفويج حتى مساء اليوم الثامن، ويتم التأكد من وصول جميع الحجاج المصرّح لهم إلى الحرم المكي الشريف، واستقرارهم في منى للتروية، إن شاء الله".

وأردف: "الكثافة في مراكز التفويج الأربعة متقاربه؛ إلا أن مركز التنعيم يشهد كثافة بعد محطة جدة بسبب القادمين من الشمال وطريق المدينة المنورة".

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
07:44 PM
اخر تعديل
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
10:43 AM

"اللواء الجميعي": 200 حافلة في كل ساعتين بنظام النقل الترددي

التفويج يستمر إلى منى حتى مساء "الثامن" والتأكد من وصول جميع الحجاج

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
4
3,436

أكد مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور، اللواء سلمان الجميعي، لقناة "السعودية"، أن ‏حكومة خادم الحرمين -حفظه الله- لا تألو جهدًا في تسخير كل الإمكانيات للتسهيل على ضيوف الرحمن؛ مبينًا أنه جرى خلال العام الحالي تحديد أربعة مواقع لتفويج الحجاج من ضمنها هذا الموقع (خط مكة- جدة السريع)، الذي يعتبر من أهم المراكز بسبب الكثافة العالية عليه.

وأضاف اللواء "الجميعي" أنه من بعد الساعة 6 صباحًا، كان هناك تفويج عالٍ على هذا المركز بأعداد تتجاوز الـ200 ‏حافلة في كل ساعتين.

وأردف: "يشرف على التفويج الإخوان في وزارة الحج بوجود رجال المرور، والتأكد من وجود تصريح حج لكل راكب، وبعدها يتم وضع الاستكر على باب الحافلة، ‏والتوجه مباشرة برفقة دوريات المرور عبر طرق محددة ومرسومة مسبقا، والوصول إلى الحرم المكي الشريف في مسارات ترددية".

وأضاف: "بدأ التفويج من صباح اليوم، ونستمر في التفويج حتى مساء اليوم الثامن، ويتم التأكد من وصول جميع الحجاج المصرّح لهم إلى الحرم المكي الشريف، واستقرارهم في منى للتروية، إن شاء الله".

وأردف: "الكثافة في مراكز التفويج الأربعة متقاربه؛ إلا أن مركز التنعيم يشهد كثافة بعد محطة جدة بسبب القادمين من الشمال وطريق المدينة المنورة".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,959
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,077
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,418
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,876

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة