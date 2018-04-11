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في ظل مخاوف انتشار كورونا.. ازدحام شديد بـ"مسلخ خميس مشيط" يستنفر البلدية

شاشات إلكترونية بالخارج وتنظيم للدخول

فرض الزحام الشديد الذي شهده مسلخ بلدية خميس مشيط ضوابط وإجراءات احترازية عدة لمنع تفشي مرض كورونا المستجد.

وقال رئيس بلدية خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني إنه نظرًا للتجمع والازدحام الذي شهده مسلخ البلدية اليوم، وعدم التزام مرتاديه بإرشادات السلامة الصحية، وترك المسافات الوقائية لمنع انتقال فيروس كورونا، رغم الجهود التنظيمية التي تبذلها البلدية لتنظيم العمل، فقد تم وضع آلية عمل جديدة، تضمن سلاسة الدخول والخروج دون حصول أي تزاحم، وسيتم توفير شاشات إلكترونية خارج المسلخ لعرض أرقام ووقت تقديم الخدمة للزبائن دون الحاجة للتزاحم داخل المسلخ، ولن يُسمح بدخول أكثر من 30 مستفيدًا داخل المسلخ.

وأبان بأنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الأخرى لضمان سلامة مرتاديه.

فيروس كورونا الجديد بلدية خميس مشيط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في ظل مخاوف انتشار كورونا.. ازدحام شديد بـ"مسلخ خميس مشيط" يستنفر البلدية
سبق

فرض الزحام الشديد الذي شهده مسلخ بلدية خميس مشيط ضوابط وإجراءات احترازية عدة لمنع تفشي مرض كورونا المستجد.

وقال رئيس بلدية خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني إنه نظرًا للتجمع والازدحام الذي شهده مسلخ البلدية اليوم، وعدم التزام مرتاديه بإرشادات السلامة الصحية، وترك المسافات الوقائية لمنع انتقال فيروس كورونا، رغم الجهود التنظيمية التي تبذلها البلدية لتنظيم العمل، فقد تم وضع آلية عمل جديدة، تضمن سلاسة الدخول والخروج دون حصول أي تزاحم، وسيتم توفير شاشات إلكترونية خارج المسلخ لعرض أرقام ووقت تقديم الخدمة للزبائن دون الحاجة للتزاحم داخل المسلخ، ولن يُسمح بدخول أكثر من 30 مستفيدًا داخل المسلخ.

وأبان بأنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الأخرى لضمان سلامة مرتاديه.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
09:29 PM

في ظل مخاوف انتشار كورونا.. ازدحام شديد بـ"مسلخ خميس مشيط" يستنفر البلدية

شاشات إلكترونية بالخارج وتنظيم للدخول

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محمد طيران - عسير
9
7,408

فرض الزحام الشديد الذي شهده مسلخ بلدية خميس مشيط ضوابط وإجراءات احترازية عدة لمنع تفشي مرض كورونا المستجد.

وقال رئيس بلدية خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني إنه نظرًا للتجمع والازدحام الذي شهده مسلخ البلدية اليوم، وعدم التزام مرتاديه بإرشادات السلامة الصحية، وترك المسافات الوقائية لمنع انتقال فيروس كورونا، رغم الجهود التنظيمية التي تبذلها البلدية لتنظيم العمل، فقد تم وضع آلية عمل جديدة، تضمن سلاسة الدخول والخروج دون حصول أي تزاحم، وسيتم توفير شاشات إلكترونية خارج المسلخ لعرض أرقام ووقت تقديم الخدمة للزبائن دون الحاجة للتزاحم داخل المسلخ، ولن يُسمح بدخول أكثر من 30 مستفيدًا داخل المسلخ.

وأبان بأنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الأخرى لضمان سلامة مرتاديه.

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