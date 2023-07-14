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أمانة جدة تُغلق 93 محلًّا تجاريًّا مخالفًا للبروتوكولات الوقائية

بعد رصدها من قبل مراقبي البلديات

أغلقت أمانة محافظة جدة 93 محلًّا تجاريًّا بأنشطة متنوعة مخالفًا للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أنه بعد صدور قرار رفع منع التجول والسماح لجميع الأنشطة بممارسة أعمالها، قامت الأمانة بتكثيف جهودها الرقابية في نطاق ١٩ بلدية فرعية والإدارات التابعة لها على جميع المحلات والأنشطة التجارية، وبخاصة محلات صوالين الحلاقة والتزيين النسائي التي تعاود نشاطها بعد إغلاقها طوال الفترة الماضية؛ حيث تم تكليف المراقبين بالتأكد من الالتزام بالبروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأكد المهندس الزهراني حرص أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص، عبر تطبيق "البروتوكولات" الوقائية المعتمدة؛ ومنها إجراءات التباعد الجسدي والالتزام بارتداء الكمامة والقفازات والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة وتوفير وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.

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أمانة جدة تُغلق 93 محلًّا تجاريًّا مخالفًا للبروتوكولات الوقائية
سبق

أغلقت أمانة محافظة جدة 93 محلًّا تجاريًّا بأنشطة متنوعة مخالفًا للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أنه بعد صدور قرار رفع منع التجول والسماح لجميع الأنشطة بممارسة أعمالها، قامت الأمانة بتكثيف جهودها الرقابية في نطاق ١٩ بلدية فرعية والإدارات التابعة لها على جميع المحلات والأنشطة التجارية، وبخاصة محلات صوالين الحلاقة والتزيين النسائي التي تعاود نشاطها بعد إغلاقها طوال الفترة الماضية؛ حيث تم تكليف المراقبين بالتأكد من الالتزام بالبروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأكد المهندس الزهراني حرص أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص، عبر تطبيق "البروتوكولات" الوقائية المعتمدة؛ ومنها إجراءات التباعد الجسدي والالتزام بارتداء الكمامة والقفازات والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة وتوفير وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
08:31 PM

أمانة جدة تُغلق 93 محلًّا تجاريًّا مخالفًا للبروتوكولات الوقائية

بعد رصدها من قبل مراقبي البلديات

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عبدالله الراجحي - جدة
0
793

أغلقت أمانة محافظة جدة 93 محلًّا تجاريًّا بأنشطة متنوعة مخالفًا للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أنه بعد صدور قرار رفع منع التجول والسماح لجميع الأنشطة بممارسة أعمالها، قامت الأمانة بتكثيف جهودها الرقابية في نطاق ١٩ بلدية فرعية والإدارات التابعة لها على جميع المحلات والأنشطة التجارية، وبخاصة محلات صوالين الحلاقة والتزيين النسائي التي تعاود نشاطها بعد إغلاقها طوال الفترة الماضية؛ حيث تم تكليف المراقبين بالتأكد من الالتزام بالبروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأكد المهندس الزهراني حرص أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص، عبر تطبيق "البروتوكولات" الوقائية المعتمدة؛ ومنها إجراءات التباعد الجسدي والالتزام بارتداء الكمامة والقفازات والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة وتوفير وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.

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