النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضبط شخصين بحوزتهما 76 ألف حبة كبتاجون ومليون و500 ألف ريال بمحايل

في ضربة استباقية لإدارة مكافحة المخدرات بعسير قبل احتبارات الطلاب

في ضربة استباقية، ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة عسير شخصين بحوزتهما 76 ألف حبة كبتاجون محظورة ومبلغ يفوق المليون و500 ألف ريال بمحايل عسير.

ويأتي ذلك الإنجاز الأمني لرجال مكافحة المخدرات بعسير قبل أيام قليلة من بداية الاختبارات التي يسعى المروجون خلالها إلى الإيقاع بالطلاب، ونشر تلك السموم بينهم على الرغم من البرامج الوقائية التي تقوم بها المدارس.

ودعت الجهات ذات العلاقة أولياء الأمور إلى الحرص على أبنائهم خلال تلك الفترة التي ينشط فيها المروجون ويزداد فيها الضحايا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ضبط شخصين بحوزتهما 76 ألف حبة كبتاجون ومليون و500 ألف ريال بمحايل
سبق

في ضربة استباقية، ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة عسير شخصين بحوزتهما 76 ألف حبة كبتاجون محظورة ومبلغ يفوق المليون و500 ألف ريال بمحايل عسير.

ويأتي ذلك الإنجاز الأمني لرجال مكافحة المخدرات بعسير قبل أيام قليلة من بداية الاختبارات التي يسعى المروجون خلالها إلى الإيقاع بالطلاب، ونشر تلك السموم بينهم على الرغم من البرامج الوقائية التي تقوم بها المدارس.

ودعت الجهات ذات العلاقة أولياء الأمور إلى الحرص على أبنائهم خلال تلك الفترة التي ينشط فيها المروجون ويزداد فيها الضحايا.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
07:28 PM

ضبط شخصين بحوزتهما 76 ألف حبة كبتاجون ومليون و500 ألف ريال بمحايل

في ضربة استباقية لإدارة مكافحة المخدرات بعسير قبل احتبارات الطلاب

A A A
محمد طيران - محايل عسير
16
32,620

في ضربة استباقية، ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة عسير شخصين بحوزتهما 76 ألف حبة كبتاجون محظورة ومبلغ يفوق المليون و500 ألف ريال بمحايل عسير.

ويأتي ذلك الإنجاز الأمني لرجال مكافحة المخدرات بعسير قبل أيام قليلة من بداية الاختبارات التي يسعى المروجون خلالها إلى الإيقاع بالطلاب، ونشر تلك السموم بينهم على الرغم من البرامج الوقائية التي تقوم بها المدارس.

ودعت الجهات ذات العلاقة أولياء الأمور إلى الحرص على أبنائهم خلال تلك الفترة التي ينشط فيها المروجون ويزداد فيها الضحايا.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,133
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,893
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,084
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,203

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني
حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة