ضبط شخصين بحوزتهما 76 ألف حبة كبتاجون ومليون و500 ألف ريال بمحايل

في ضربة استباقية لإدارة مكافحة المخدرات بعسير قبل احتبارات الطلاب

في ضربة استباقية، ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة عسير شخصين بحوزتهما 76 ألف حبة كبتاجون محظورة ومبلغ يفوق المليون و500 ألف ريال بمحايل عسير.

ويأتي ذلك الإنجاز الأمني لرجال مكافحة المخدرات بعسير قبل أيام قليلة من بداية الاختبارات التي يسعى المروجون خلالها إلى الإيقاع بالطلاب، ونشر تلك السموم بينهم على الرغم من البرامج الوقائية التي تقوم بها المدارس.

ودعت الجهات ذات العلاقة أولياء الأمور إلى الحرص على أبنائهم خلال تلك الفترة التي ينشط فيها المروجون ويزداد فيها الضحايا.