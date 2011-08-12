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شاهد .. غروب منى: شفق أحمر وسكينة وحج بطمأنينة

وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي سخَّرتها الحكومة

تصوير: نايف العيسى

أمضى حجاج بيت الله الحرام يومهم الأول في مشعر منى عقب رميهم جمرة العقبة الكبرى صباح اليوم مهللين ومكبرين وفرحين بما منَّ الله عليهم بأداء فريضة الحج.

وشهد مغرب أول أيام العيد من مشعر منى هدوءًا وسكينة، كما تزينت السماء بالشفق الأحمر، وقام الحجاج بأداء صلواتهم، والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل حجهم، ويغفر ذنبهم.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. غروب منى: شفق أحمر وسكينة وحج بطمأنينة
سبق

تصوير: نايف العيسى

أمضى حجاج بيت الله الحرام يومهم الأول في مشعر منى عقب رميهم جمرة العقبة الكبرى صباح اليوم مهللين ومكبرين وفرحين بما منَّ الله عليهم بأداء فريضة الحج.

وشهد مغرب أول أيام العيد من مشعر منى هدوءًا وسكينة، كما تزينت السماء بالشفق الأحمر، وقام الحجاج بأداء صلواتهم، والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل حجهم، ويغفر ذنبهم.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
11:27 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
01:05 AM

شاهد .. غروب منى: شفق أحمر وسكينة وحج بطمأنينة

وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي سخَّرتها الحكومة

A A A
غزوان الحسن - بعثة المشاعر المقدّسة
0
3,673

تصوير: نايف العيسى

أمضى حجاج بيت الله الحرام يومهم الأول في مشعر منى عقب رميهم جمرة العقبة الكبرى صباح اليوم مهللين ومكبرين وفرحين بما منَّ الله عليهم بأداء فريضة الحج.

وشهد مغرب أول أيام العيد من مشعر منى هدوءًا وسكينة، كما تزينت السماء بالشفق الأحمر، وقام الحجاج بأداء صلواتهم، والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل حجهم، ويغفر ذنبهم.

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