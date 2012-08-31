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خام "برنت" يتجاوز 46 دولارًا متجهًا لتسجيل مكاسب لخامس شهر

صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.4%

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، وسط متابعة تدابير التحفيز العالمية للاقتصاد، وتداعيات إعصار "لورا" على أداء الشركات الأمريكية المنتجة للخام.

وبحسب محللين لوكالة "رويترز"؛ فإن انخفاض الدولار الأمريكي دعم أسعار النفط رغم معاناة الطلب بسبب أزمة وباء "كورونا" واستمرار زيادة المعروض.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر بنحو 0.6% إلى 46.08 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:50 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما يتجه لتسجيل مكاسب لخامس شهر على التوالي.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.4% عند 43.11 دولارًا للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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خام "برنت" يتجاوز 46 دولارًا متجهًا لتسجيل مكاسب لخامس شهر
سبق

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، وسط متابعة تدابير التحفيز العالمية للاقتصاد، وتداعيات إعصار "لورا" على أداء الشركات الأمريكية المنتجة للخام.

وبحسب محللين لوكالة "رويترز"؛ فإن انخفاض الدولار الأمريكي دعم أسعار النفط رغم معاناة الطلب بسبب أزمة وباء "كورونا" واستمرار زيادة المعروض.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر بنحو 0.6% إلى 46.08 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:50 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما يتجه لتسجيل مكاسب لخامس شهر على التوالي.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.4% عند 43.11 دولارًا للبرميل.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
09:48 AM

خام "برنت" يتجاوز 46 دولارًا متجهًا لتسجيل مكاسب لخامس شهر

صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.4%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، وسط متابعة تدابير التحفيز العالمية للاقتصاد، وتداعيات إعصار "لورا" على أداء الشركات الأمريكية المنتجة للخام.

وبحسب محللين لوكالة "رويترز"؛ فإن انخفاض الدولار الأمريكي دعم أسعار النفط رغم معاناة الطلب بسبب أزمة وباء "كورونا" واستمرار زيادة المعروض.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر بنحو 0.6% إلى 46.08 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:50 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما يتجه لتسجيل مكاسب لخامس شهر على التوالي.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.4% عند 43.11 دولارًا للبرميل.

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