الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ورياح على الباحة
قال: الحالة تستمر حتى 8 مساءً وتشمل محافظات عدة
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.
المركز الوطني للأرصاد
أمطار رعدية
الباحة
الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ورياح على الباحة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-02-22
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.
22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
12:51 PM
الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ورياح على الباحة
قال: الحالة تستمر حتى 8 مساءً وتشمل محافظات عدة
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.