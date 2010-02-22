الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ورياح على الباحة

قال: الحالة تستمر حتى 8 مساءً وتشمل محافظات عدة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.