وسط أجواء باردة.. الهلال يجري مرانه الثالث باليابان

أجرى لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء مرانهم الثالث في اليابان؛ ضمن تحضيراتهم لمواجهة نظيرهم "أوراوا الياباني"، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2019م، وركز مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية.

وتخلل المران تدريبات لياقية متنوعة، وتطبيقات فنية، بمناورة على جزء من الملعب، وتدريبات تفكيك العضلات، وتابع المران رئيـس مجلـس إدارة النادي الأستاذ فهد بن نافل.

ويعقد مدربا الهلال وأوراوا مؤتمـراً صحافياً عند الساعة الـ4:45 مساء يوم السبت بتوقيت طوكيو، حيث تحتضن قاعة المؤتمرات في استاد "سايتاما" المؤتمر الصحافي للقاء إياب نهائي دوري أبطال آسيا.



ويؤدي الفريق مراناً مغلقاً مساء يوم الغد؛ تأهباً لملاقاة "أوراوا الياباني"

ويجري الفريق مرانه الأخير للقاء "أوراوا الياباني" الساعة الـ 06:00 من مساء السبت المقبل؛ وذلك على استاد "سايتاما".



