وشهد اللقاء بحث عدد من الموضوعات والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمدينة جنيف اليوم، المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، وذلك على هامش رئاسته وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان.

وزير الخارجية يلتقي المفوضة السامية لحقوق الإنسان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-02-24 التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمدينة جنيف اليوم، المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، وذلك على هامش رئاسته وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان. وشهد اللقاء بحث عدد من الموضوعات والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441 02:18 PM

وزير الخارجية يلتقي المفوضة السامية لحقوق الإنسان اللقاء شهد بحث عدد من الموضوعات المشتركة بين البلدين





A A A





0 مشاركة

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمدينة جنيف اليوم، المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، وذلك على هامش رئاسته وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان.

وشهد اللقاء بحث عدد من الموضوعات والمسائل ذات الاهتمام المشترك.