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وزير الخارجية يلتقي المفوضة السامية لحقوق الإنسان

اللقاء شهد بحث عدد من الموضوعات المشتركة بين البلدين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمدينة جنيف اليوم، المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، وذلك على هامش رئاسته وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان.

وشهد اللقاء بحث عدد من الموضوعات والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله جنيف ميشيل باشليه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يلتقي المفوضة السامية لحقوق الإنسان
سبق

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمدينة جنيف اليوم، المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، وذلك على هامش رئاسته وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان.

وشهد اللقاء بحث عدد من الموضوعات والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
02:18 PM

وزير الخارجية يلتقي المفوضة السامية لحقوق الإنسان

اللقاء شهد بحث عدد من الموضوعات المشتركة بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمدينة جنيف اليوم، المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، وذلك على هامش رئاسته وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان.

وشهد اللقاء بحث عدد من الموضوعات والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

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