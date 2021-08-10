محافظ صامطة يطلع على أنشطة جمعية "سمعك"

استقبل محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، في مكتبه، رئيس جمعية "سمعك" بمحافظة صامطة فواز بن علي المدخلي، وعددًا من أعضاء الجمعية.

جرى خلال اللقاء شرح أهداف الجمعية وإيضاح الفئات التي تخدمها، إضافة إلى استعراض أعمال وأنشطة الجمعية.

ورحب محافظ صامطة برئيس الجمعية والأعضاء، مقدمًا الشكر لهم على زيارتهم التي شرحوا من خلالها أهم الأهداف التي تعمل عليها الجمعية، والتي تخدم فئة الصم وضعاف السمع.

ووجّه إيّاهم بالتكاتف من أجل أن تؤدّي الجمعية رسالتها المرجوّة منها لخدمة هذه الفئة الغالية على الجميع.

وأكد لهم استعداده التام لتذليل أي عقبات قد تواجه الجمعية، كما قدم رئيس الجمعية فواز المدخلي، باسمه ونيابة عن أعضاء الجمعية، شكره لمحافظ صامطة، على حسن الاستقبال والاستماع لهم ولمطالب الجمعية.