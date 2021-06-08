جرّدوه ملابسه وحرقوه.. سجن عصابة بينهم 3 نساء احتجزت سعودياً وسرقته بدبي

جميعهم من الجنسية النيجيرية.. ماء مغلي وشقة وصرّاف وهروب وإبلاغ ومستشفى

أصدرت محكمة دبي الابتدائية، حكماً بالسجن ثلاث سنوات ضد عصابة نيجيرية مكوّنة من ثلاث نساء وثلاثة رجال، والترحيل بتهمة حرق رجل سعودي بالماء المغلي وسرقة أمواله.

وأشار تقرير "جلف نيوز"، إلى أن الواقعة حدثت بإحدى الشقق في شهر يونيو الماضي، حيث تمّ حبس الضحية لمدة ثلاث ساعات وضربه وحرقه بالماء المغلي وسرقة أمواله.

ووفقاً لملف القضية، فإن المتهمين قيّدوا الضحية (37 عاماً) وجرّدوه من ملابسه وقامت إحدى السيدات بسكب الماء المغلي على جسده، في حين قام أفراد العصابة الآخرون بتعذيبه وضربه ومطالبته فتح حسابه البنكي من خلال هاتف الجوّال، وطالبوه بالأرقام السرية الخاصة بالبطاقات الائتمانية.

وأضاف التقرير، أنه بعد أن أغمى على الضحية توجّه عددٌ من أفراد العصابة لجهاز الصرّاف الآلي لسحب المبالغ المالية من حسابه، وحين استعاد وعيه هرب من الشقة وتمكّن من إبلاغ إحدى الدوريات في المنطقة.

وتمّ نقل الضحية إلى المستشفى؛ حيث ذكرت التقارير الطبية أنه تعرَّض للحرق من الدرجة الثانية.

واتهمت النيابة العامة في دبي، المتهمين، بالحبس والسرقة والاعتداء الجسدي والتسبّب في الإعاقة وتوجيه التهديدات، وحُكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات، يليها الترحيل، وغرامة مالية قدرها 2400 درهم.