النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بقرار من وزير الرياضة.. قبول استقالة رئيس النادي الأهلي

تعيين وليد غازي سلطان "الرئيس التنفيذي" بتسيير الأعمال

أصدر وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قراراً يقضي بتكليف وليد غازي سلطان (الرئيس التنفيذي) بالنادي الأهلي، بتسيير أعمال النادي خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بناءً على الاستقالة التي تقدم بها عبدالإله مؤمنة، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي .

وبناءً عليه، سيتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، اعتبارًا من الأحد 25 أبريل الجاري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بقرار من وزير الرياضة.. قبول استقالة رئيس النادي الأهلي
سبق

أصدر وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قراراً يقضي بتكليف وليد غازي سلطان (الرئيس التنفيذي) بالنادي الأهلي، بتسيير أعمال النادي خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بناءً على الاستقالة التي تقدم بها عبدالإله مؤمنة، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي .

وبناءً عليه، سيتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، اعتبارًا من الأحد 25 أبريل الجاري.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
01:00 AM
اخر تعديل
24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
02:45 AM

بقرار من وزير الرياضة.. قبول استقالة رئيس النادي الأهلي

تعيين وليد غازي سلطان "الرئيس التنفيذي" بتسيير الأعمال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
2
4,475

أصدر وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قراراً يقضي بتكليف وليد غازي سلطان (الرئيس التنفيذي) بالنادي الأهلي، بتسيير أعمال النادي خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بناءً على الاستقالة التي تقدم بها عبدالإله مؤمنة، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي .

وبناءً عليه، سيتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، اعتبارًا من الأحد 25 أبريل الجاري.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,314
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,173
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,616
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,598

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة