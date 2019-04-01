في مباراة "ماراثونية" امتدت لـ120 دقيقة.. الهلال (يجحفل) الاتفاق

الزعيم ينهض من كبوة "النصر" ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

تأهل الهلال للدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم؛ وذلك بعد أن تجاوز نظيره الاتفاق 3/ 2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

الشوط الأول

جاء متوسط المستوى من قِبل الطرفين، وانحصر اللعب وسط الميدان، وكان الاتفاق هو البادئ بالتهديد عن طريق سعد العبود ومحمد الكويكبي عند الدقيقتين الـ5، والـ11.

ومن جانب الهلال كانت محاولة "المخضرم" محمد الشلهوب عند الدقيقة الـ15.

وعند الدقيقة الـ28 أهدى مدافع الهلال حسن كادش الاتفاق ركلة جزاء، نفذها الكويكبي بنجاح داخل شباك الحارس عبدالله المعيوف هدفًا أول.

مع مطلع الشوط الثاني دفع المدير الفني للهلال "زوران" باللاعب سالم الدوسري بدلاً من عبدالملك الخيبري، و"جوفينكو" بدلاً من هتان باهبري.

عند الدقيقة الـ50 تصدى المعيوف لتسديدة قوية من قدم العبود منقذًا فريقه من هدف التعزيز، لكن الشلهوب كرس حضوره، وعاقب الضيوف بهدف التعديل عند الدقيقة الـ65 من كرة ثابتة خارج الصندوق، سددها بـ"حرفنة" على يمين الحارس عبدالله الصالح.

عند الدقيقة الـ77 مرر الشلهوب كرة ولا أجمل لسالم الدوسري القادم من الخلف، لكن الأخير طوح بالكرة من فوق العارضة إلى خارج الملعب مهدرًا فرصة هدف التقدم.

كاد "ارياس" يحرز هدف الاتفاق الثاني عند الدقيقة الـ81 لكنه طوح بالكرة إلى خارج الملعب.

ومن خطأ قاتل جديد من "كادش" خطف لاعب الاتفاق "جوانكا" عند الدقيقة الـ86 هدفًا ثانيًا للاتفاق.

لم يرمِ الهلال بالمنديل؛ إذ ظهر عند الدقائق الخاصة به (الجحفلة)، وتحديدًا عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدلاً من الضائع (95) حينما استثمر محمد جحفلي عرضية "جوفينكو"، وارتقى لها من بين الجميع واضعًا الكرة في الزاوية اليمنى للمرمى، اكتفى الجميع بمشاهدتها وهي تسكن الشباك؛ ليحتكم بعدها الفريقان للشوطَين الإضافيَّين.

مع نهاية الشوط الأول الإضافي، وتحديدًا عند الدقيقة الـ105 أحرز "كاريللو" الهدف الثالث للهلال من تسديدة قوية من داخل الستة عشر.

ومع مطلع الشوط الإضافي الثاني رمى المدير الفني للاتفاق "سيرجيو" بآخر أوراقه المتمثلة في هزاع الهزاع.

أضاع "جوفينكو" هدفًا رابعًا عند الدقيقة الـ110، ومثله سالم الدوسري عند الدقيقة الـ112.