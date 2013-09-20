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بالصور .. تشييع الرئيس الجزائري السابق في جنازة رسمية

لم يحصل "بوتفليقة" على كل مراسم أسلافه

شُيِّع ظهر اليوم "الأحد"، جثمانُ الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، بمقبرة العالية، بحضور كبار المسؤولين في الدولة؛ بحسب ما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية.

ويلاحظ عدم حصول "بوتفليقة" على كل مراسم التكريم كأسلافه؛ إذ حظي الرؤساء السابقون المتوفون بمراسم دفن مع كل مراسم التكريم، على غرار أول رئيس للجزائر بعد الاستقلال أحمد بن بلة، الذي أُقيمت له مراسم تشييع رسمية بعد وفاته في أبريل 2012.

وتوفي "بوتفليقة"، الذي تنحّى تحت ضغط الشارع عام 2019 بعد 20 عامًا في الحكم، الجمعة الماضي، عن عمر ناهز 84 عامًا في مقرّ إقامته المجهّز طبيًّا في زرالدة في غرب الجزائر العاصمة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بالصور .. تشييع الرئيس الجزائري السابق في جنازة رسمية
سبق

شُيِّع ظهر اليوم "الأحد"، جثمانُ الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، بمقبرة العالية، بحضور كبار المسؤولين في الدولة؛ بحسب ما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية.

ويلاحظ عدم حصول "بوتفليقة" على كل مراسم التكريم كأسلافه؛ إذ حظي الرؤساء السابقون المتوفون بمراسم دفن مع كل مراسم التكريم، على غرار أول رئيس للجزائر بعد الاستقلال أحمد بن بلة، الذي أُقيمت له مراسم تشييع رسمية بعد وفاته في أبريل 2012.

وتوفي "بوتفليقة"، الذي تنحّى تحت ضغط الشارع عام 2019 بعد 20 عامًا في الحكم، الجمعة الماضي، عن عمر ناهز 84 عامًا في مقرّ إقامته المجهّز طبيًّا في زرالدة في غرب الجزائر العاصمة.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
05:02 PM

بالصور .. تشييع الرئيس الجزائري السابق في جنازة رسمية

لم يحصل "بوتفليقة" على كل مراسم أسلافه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شُيِّع ظهر اليوم "الأحد"، جثمانُ الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، بمقبرة العالية، بحضور كبار المسؤولين في الدولة؛ بحسب ما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية.

ويلاحظ عدم حصول "بوتفليقة" على كل مراسم التكريم كأسلافه؛ إذ حظي الرؤساء السابقون المتوفون بمراسم دفن مع كل مراسم التكريم، على غرار أول رئيس للجزائر بعد الاستقلال أحمد بن بلة، الذي أُقيمت له مراسم تشييع رسمية بعد وفاته في أبريل 2012.

وتوفي "بوتفليقة"، الذي تنحّى تحت ضغط الشارع عام 2019 بعد 20 عامًا في الحكم، الجمعة الماضي، عن عمر ناهز 84 عامًا في مقرّ إقامته المجهّز طبيًّا في زرالدة في غرب الجزائر العاصمة.

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