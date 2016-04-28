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ولي العهد: مصلحتي رضا المواطنين وأهدف لرفع دخلهم.. وسنخفِّض ضريبة القيمة المضافة خلال 5 سنوات

"ولي العهد": رغم ما حققناه غير راضٍ عن مكافحة البطالة.. نستهدف تجويد الوظائف

قال: المعدل الطبيعي ما بين 7 إلى 4 % وسنكسر حاجز الـ 11 % هذا العام

عبَّر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن عدم رضاه الكامل عن التقدم الذي حققته المملكة في مكافحة البطالة، متطلعاً إلى أن يحظى كل مواطن وكل مواطنة بالوظيفة اللائقة.

وأكد سمو ولي العهد، خلال لقائه التلفزيوني بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية 2030، أن هناك 50 % يعملون في وظائف جيدة والباقي بوظائف سيئة، مشيراً إلى أن المملكة تستهدف رفع الوظائف الجيدة إلى 80 %.

وأشار الأمير محمد بن سلمان، إلى أن المملكة تستهدف المعدل الطبيعي للبطالة ما بين 7 إلى 4 %، لافتاً إلى أنها ستكسر حاجز الـ 11% في خفض البطالة هذا العام.

من جهة أخرى، ذكر الأمير محمد بن سلمان أن هناك بعض القطاعات مثل السياحة ستسهم في خلق الوظائف، حيث أكد أن قطاع السياحة سوف يخلق 3 ملايين وظيفة بحلول 2030، منها مليون وظيفة للسعوديين و2 مليون للأجانب.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة، قد أصدرت نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2020م، وأظهرت النتائج وفقاً لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه الهيئة بشكل ربع سنوي، انخفاض معدل بطالة إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الرابع من عام 2020م إلى (7.4 في المائة) مقارنة بـ(8.5 في المائة) خلال الربع الثالث من العام نفسه.

وأظهرت انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر)، حيث بلغ (12.6 في المائة) في الربع الرابع من عام 2020م، مقارنة بـ(14.9 في المائة) خلال الربع الثالث من العام نفسه.

وأظهرت نتائج المسح انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان الذكور في السعودية من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الرابع من عام 2020م إلى (4.0 في المائة) مقارنة بـ(4.4 في المائة) في الربع الثالث من العام نفسه، كما انخفض معدل البطالة لإجمالي السكان الإناث من (24.6 في المائة) في الربع الثالث من عام 2020م إلى (20.2 في المائة) في الربع الرابع.

أما معدل البطالة للسعوديين الذكور، فقد وصل إلى (7.1 في المائة) في الربع الرابع من عام 2020م مقارنة بـ (7.9 في المائة) في الربع الثالث من نفس العام، في حين بلغ معدل البطالة للسعوديات (24.4 في المائة) خلال الربع الرابع من عام 2020م مقارنة بـ(30.2 في المائة) في الربع السابق، وذلك من واقع تقديرات مسح القوى العاملة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ولي العهد": رغم ما حققناه غير راضٍ عن مكافحة البطالة.. نستهدف تجويد الوظائف
سبق

عبَّر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن عدم رضاه الكامل عن التقدم الذي حققته المملكة في مكافحة البطالة، متطلعاً إلى أن يحظى كل مواطن وكل مواطنة بالوظيفة اللائقة.

وأكد سمو ولي العهد، خلال لقائه التلفزيوني بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية 2030، أن هناك 50 % يعملون في وظائف جيدة والباقي بوظائف سيئة، مشيراً إلى أن المملكة تستهدف رفع الوظائف الجيدة إلى 80 %.

وأشار الأمير محمد بن سلمان، إلى أن المملكة تستهدف المعدل الطبيعي للبطالة ما بين 7 إلى 4 %، لافتاً إلى أنها ستكسر حاجز الـ 11% في خفض البطالة هذا العام.

من جهة أخرى، ذكر الأمير محمد بن سلمان أن هناك بعض القطاعات مثل السياحة ستسهم في خلق الوظائف، حيث أكد أن قطاع السياحة سوف يخلق 3 ملايين وظيفة بحلول 2030، منها مليون وظيفة للسعوديين و2 مليون للأجانب.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة، قد أصدرت نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2020م، وأظهرت النتائج وفقاً لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه الهيئة بشكل ربع سنوي، انخفاض معدل بطالة إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الرابع من عام 2020م إلى (7.4 في المائة) مقارنة بـ(8.5 في المائة) خلال الربع الثالث من العام نفسه.

وأظهرت انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر)، حيث بلغ (12.6 في المائة) في الربع الرابع من عام 2020م، مقارنة بـ(14.9 في المائة) خلال الربع الثالث من العام نفسه.

وأظهرت نتائج المسح انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان الذكور في السعودية من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الرابع من عام 2020م إلى (4.0 في المائة) مقارنة بـ(4.4 في المائة) في الربع الثالث من العام نفسه، كما انخفض معدل البطالة لإجمالي السكان الإناث من (24.6 في المائة) في الربع الثالث من عام 2020م إلى (20.2 في المائة) في الربع الرابع.

أما معدل البطالة للسعوديين الذكور، فقد وصل إلى (7.1 في المائة) في الربع الرابع من عام 2020م مقارنة بـ (7.9 في المائة) في الربع الثالث من نفس العام، في حين بلغ معدل البطالة للسعوديات (24.4 في المائة) خلال الربع الرابع من عام 2020م مقارنة بـ(30.2 في المائة) في الربع السابق، وذلك من واقع تقديرات مسح القوى العاملة.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
11:52 AM

"ولي العهد": رغم ما حققناه غير راضٍ عن مكافحة البطالة.. نستهدف تجويد الوظائف

قال: المعدل الطبيعي ما بين 7 إلى 4 % وسنكسر حاجز الـ 11 % هذا العام

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بدر الجبل - الرياض
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عبَّر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن عدم رضاه الكامل عن التقدم الذي حققته المملكة في مكافحة البطالة، متطلعاً إلى أن يحظى كل مواطن وكل مواطنة بالوظيفة اللائقة.

وأكد سمو ولي العهد، خلال لقائه التلفزيوني بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية 2030، أن هناك 50 % يعملون في وظائف جيدة والباقي بوظائف سيئة، مشيراً إلى أن المملكة تستهدف رفع الوظائف الجيدة إلى 80 %.

وأشار الأمير محمد بن سلمان، إلى أن المملكة تستهدف المعدل الطبيعي للبطالة ما بين 7 إلى 4 %، لافتاً إلى أنها ستكسر حاجز الـ 11% في خفض البطالة هذا العام.

من جهة أخرى، ذكر الأمير محمد بن سلمان أن هناك بعض القطاعات مثل السياحة ستسهم في خلق الوظائف، حيث أكد أن قطاع السياحة سوف يخلق 3 ملايين وظيفة بحلول 2030، منها مليون وظيفة للسعوديين و2 مليون للأجانب.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة، قد أصدرت نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2020م، وأظهرت النتائج وفقاً لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه الهيئة بشكل ربع سنوي، انخفاض معدل بطالة إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الرابع من عام 2020م إلى (7.4 في المائة) مقارنة بـ(8.5 في المائة) خلال الربع الثالث من العام نفسه.

وأظهرت انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر)، حيث بلغ (12.6 في المائة) في الربع الرابع من عام 2020م، مقارنة بـ(14.9 في المائة) خلال الربع الثالث من العام نفسه.

وأظهرت نتائج المسح انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان الذكور في السعودية من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الرابع من عام 2020م إلى (4.0 في المائة) مقارنة بـ(4.4 في المائة) في الربع الثالث من العام نفسه، كما انخفض معدل البطالة لإجمالي السكان الإناث من (24.6 في المائة) في الربع الثالث من عام 2020م إلى (20.2 في المائة) في الربع الرابع.

أما معدل البطالة للسعوديين الذكور، فقد وصل إلى (7.1 في المائة) في الربع الرابع من عام 2020م مقارنة بـ (7.9 في المائة) في الربع الثالث من نفس العام، في حين بلغ معدل البطالة للسعوديات (24.4 في المائة) خلال الربع الرابع من عام 2020م مقارنة بـ(30.2 في المائة) في الربع السابق، وذلك من واقع تقديرات مسح القوى العاملة.

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