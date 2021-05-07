حصل النقيب صيدلي فيصل بن ناصر المرواني أحد منسوبي الشؤون الصحية بالحرس الوطني، على درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال التنفيذي بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، من جامعة سليمان الراجحي.
"المرواني" يحصد الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الراجحي
حصل النقيب صيدلي فيصل بن ناصر المرواني أحد منسوبي الشؤون الصحية بالحرس الوطني، على درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال التنفيذي بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، من جامعة سليمان الراجحي.
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"المرواني" يحصد الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الراجحيصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-07
07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
01:34 AM
"المرواني" يحصد الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الراجحي
حصل النقيب صيدلي فيصل بن ناصر المرواني أحد منسوبي الشؤون الصحية بالحرس الوطني، على درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال التنفيذي بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، من جامعة سليمان الراجحي.
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