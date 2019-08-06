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"حادث حافلة افتراضي" للوقوف على جاهزية الفرق الميدانية بـ"صحة الطائف"

تمثلت بتلقي بلاغ عن تعرض حافلة سعة 50 راكبًا لحادث على طريق السيل-مكة

أجرت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف، فرضية مفاجئة للوقوف على جاهزية الفرق الإسعافية والمرافق الصحية.

وتمثلت الفرضية في تلقي بلاغ عن تعرض حافلة ركاب سعة 50 راكبًا لحادث مروري على طريق السيل-مكة، ويتطلب الأمر تدخل فرق الشؤون الصحية لإسعاف وإنقاذ المصابين.

وسارعت غرفة العمليات إلى تمرير البلاغات إلى الفرق الطبية المتمركزة في مواقع عدة، والتي انطلقت لمباشرة مهامها فور تلقي البلاغ.

كما قامت فرق التدخل السريع من إدارة الطوارئ بالعمل على فرز الحالات وتصنيفها وإسعافها، ومن ثم البدء في نقل الحالات للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

يأتي ذلك في إطار العمل على رفع الجاهزية في جميع الأوقات، وتدريب الفرق الإسعافية على مواجهة الحالات المختلفة، وكيفية التعامل مع الحوادث الكبيرة.

يُشار إلى أن "صحة الطائف" تنفذ الكثير من التجارب الوهمية على مدار العام، من خلال إلزام كل المرافق الصحية بإجراء فرضيتين على الأقل في كل عام، بخلاف الفرضيات المفاجئة، إضافة إلى الفرضيات التي ينفذها الدفاع المدني والجهات الأمنية.

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"حادث حافلة افتراضي" للوقوف على جاهزية الفرق الميدانية بـ"صحة الطائف"
سبق

أجرت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف، فرضية مفاجئة للوقوف على جاهزية الفرق الإسعافية والمرافق الصحية.

وتمثلت الفرضية في تلقي بلاغ عن تعرض حافلة ركاب سعة 50 راكبًا لحادث مروري على طريق السيل-مكة، ويتطلب الأمر تدخل فرق الشؤون الصحية لإسعاف وإنقاذ المصابين.

وسارعت غرفة العمليات إلى تمرير البلاغات إلى الفرق الطبية المتمركزة في مواقع عدة، والتي انطلقت لمباشرة مهامها فور تلقي البلاغ.

كما قامت فرق التدخل السريع من إدارة الطوارئ بالعمل على فرز الحالات وتصنيفها وإسعافها، ومن ثم البدء في نقل الحالات للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

يأتي ذلك في إطار العمل على رفع الجاهزية في جميع الأوقات، وتدريب الفرق الإسعافية على مواجهة الحالات المختلفة، وكيفية التعامل مع الحوادث الكبيرة.

يُشار إلى أن "صحة الطائف" تنفذ الكثير من التجارب الوهمية على مدار العام، من خلال إلزام كل المرافق الصحية بإجراء فرضيتين على الأقل في كل عام، بخلاف الفرضيات المفاجئة، إضافة إلى الفرضيات التي ينفذها الدفاع المدني والجهات الأمنية.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
09:43 PM

"حادث حافلة افتراضي" للوقوف على جاهزية الفرق الميدانية بـ"صحة الطائف"

تمثلت بتلقي بلاغ عن تعرض حافلة سعة 50 راكبًا لحادث على طريق السيل-مكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أجرت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف، فرضية مفاجئة للوقوف على جاهزية الفرق الإسعافية والمرافق الصحية.

وتمثلت الفرضية في تلقي بلاغ عن تعرض حافلة ركاب سعة 50 راكبًا لحادث مروري على طريق السيل-مكة، ويتطلب الأمر تدخل فرق الشؤون الصحية لإسعاف وإنقاذ المصابين.

وسارعت غرفة العمليات إلى تمرير البلاغات إلى الفرق الطبية المتمركزة في مواقع عدة، والتي انطلقت لمباشرة مهامها فور تلقي البلاغ.

كما قامت فرق التدخل السريع من إدارة الطوارئ بالعمل على فرز الحالات وتصنيفها وإسعافها، ومن ثم البدء في نقل الحالات للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

يأتي ذلك في إطار العمل على رفع الجاهزية في جميع الأوقات، وتدريب الفرق الإسعافية على مواجهة الحالات المختلفة، وكيفية التعامل مع الحوادث الكبيرة.

يُشار إلى أن "صحة الطائف" تنفذ الكثير من التجارب الوهمية على مدار العام، من خلال إلزام كل المرافق الصحية بإجراء فرضيتين على الأقل في كل عام، بخلاف الفرضيات المفاجئة، إضافة إلى الفرضيات التي ينفذها الدفاع المدني والجهات الأمنية.

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